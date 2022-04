Elle aime le chocolat et le porto, comme 20 Minutes vous le racontait en janvier dernier, à l’occasion de son 118e anniversaire. Sœur André, une religieuse du Var vivant dans un Ehpad de Toulon est devenue ce lundi la nouvelle doyenne de l’humanité, a calculé Var Matin. Âgée de 118 ans, elle succède à la Japonaise Kane Tanaka, dont la mort est survenue dans sa 119e année.

C’est donc une nouvelle fois la France, et plus particulièrement la Provence, qui abrite la personne la plus âgée sur terre. Longtemps, ce « titre » a été occupé par Jeanne Calment, décédée à Arles à 122 ans, 5 mois et 14 jours le 4 août 1997. Elle est toujours actuellement l’humain ayant vécu le plus longtemps, quoique son âge eût fait l’objet, un temps, de doutes.