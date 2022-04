« Et un, et deux, et cinq ans de plus ! » Ces mots, scandés par les supporteurs d’Emmanuel Macron après l’annonce de sa réélection face à Marine Le Pen, sont lourds de sens. Car si la soirée de ce dimanche soir était placée sous le signe de la célébration pour certains, pour d’autres le désaveu est déjà total. Et s’il y a bien cinq années supplémentaires avec le chef de LREM au pouvoir, « cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s’achève », promet-il.

Ça tombe bien, car nous avons demandé à nos internautes ce qu’ils attendaient de ce nouveau tour de piste d’Emmanuel Macron, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est attendu au tournant.

L’écologie, déjà

On lui a déjà reproché par le passé, mais le président va devoir mettre un coup de collier niveau écologie. L’Etat a d’ailleurs été sanctionné pour son inaction climatique. Alex prévient : « Si rien n’est fait pour sauver le climat, tout le reste sera vain, car le réchauffement climatique modifiera tous les aspects de nos vies… Et tellement de personnes ne s’en rendent pas compte… » Effectivement, si le monde n’est plus vivable, il sera difficile de s’occuper du reste. Et pour ça, « il ne suffit pas de faire des déclarations d’intention », affirme Jonathan, qui attend des « actions, rapides, concrètes et efficaces. » Rémy estime, quant à lui, qu’Emmanuel Macron a « de bonnes épaules », et qu’il est temps de les utiliser pour « porter beaucoup d' écologie ».

Le pouvoir d’achat, beaucoup

L’avenir de la planète, et celui du porte-monnaie… Parmi les dizaines de témoignages reçus, beaucoup de nos lecteurs nous ont fait part de leurs cas particuliers : elles ou ils sont employés municipaux, infirmières et infirmiers, caristes, étudiants… Dans toute cette diversité, un point commun : la peur d’avoir du mal à boucler les fins de mois. Flavien regrette un « président des riches » qui a « délaissé les Français modestes qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts. » Pour lui, « il est temps d’agir en ayant cette fois un peu plus de compassion aux Français qui tiennent la France à bout de bras et qui ne sont pas récompensés. »

C’est même une nécessité pour Loïc : « Il faut prendre les résolutions qui s’imposent concernant le pouvoir d’achat, certaines seront difficiles pour l’Etat mais il y va de l’adhésion de la population », écrit-il avant de conclure que s’il ne le fait pas, « il aura raté son deuxième mandat. »

La retraite, toujours

Enfin, s’il y a bien un thème concernant parmi les témoignages de nos lecteurs, c’est bien celui de la retraite. Sur sa durée, d’une part. Selena aimerait « une retraite à 60 ans », tandis que Flora redoute qu’Emmanuel Macron commence « à nous pondre une retraite à 68 ans ou plus. » Et sur son niveau pécuniaire, d’autre part. Jocelyne aimerait qu’il tienne « sa promesse d’aligner les retraites sur le taux d’inflation. » Plus généralement, nos lecteurs attendant à ce sujet de la consultation et de la modération, plutôt qu’un passage à une retraite à 65 ans, de but en blanc.

Les défis qui attendent Emmanuel Macron sont nombreux et nos lecteurs, comme nombreux de leurs concitoyens, seront attentifs aux choix qui seront faits dans les prochains mois et les prochaines années. Bien qu’un peu « déçue » par l’absence de certaines thématiques lors de la campagne, Justine « place beaucoup d’espoirs en ce nouveau quinquennat » et « espère que le président fera au mieux. » Soixante-sept millions de Français aussi.

