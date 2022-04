C’est une note de sécurité envoyée aux ressortissants américains présents en France. « Le dimanche 24 avril, les autorités s’attendent à des rassemblements spontanés dans les villes de toute la France après 20 heures. Ceux-ci pourraient potentiellement devenir violents, peut-on lire dans cette note dont le contenu est détaillé par La Voix du Nord. « Veuillez prêter attention aux nouvelles locales concernant les violences possibles dans votre région et éviter les zones de protestation. »

Risque d’émeutes

L’ambassade prévient que « de plus petites manifestations sont attendues dans tout le pays, avec un risque potentiel d’émeutes/d’affrontements avec la police. Les employés du gouvernement américain ont été invités à éviter les lieux des manifestations. » La note fait notamment référence à deux rassemblements prévus ce dimanche à Paris (Châtelet et Panthéon) et Rennes (place Saint-Anne).

