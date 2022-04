On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Fin du suspense présidentiel dans 30 minutes

Après des mois de campagne, qui ne les aura pas toujours passionnés comme le montre notre reportage ce dimanche dans un village alsacien, l’élection présidentielle va connaître à 20 heures son épilogue. Le président sortant Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) s’affrontent pour ce second tour, plus indécis qu’il y a cinq ans. Le gouvernement devrait être modifié dans la foulée. Le résumé de cette journée de vote, c'est par là.

2. Pas de trêve de Pâques en Ukraine

Le pape François le 18 avril 2022.(Credit:Grzegorz Galazka/SIPA) - Grzegorz Galazka/SIPA

Malgré les appels répétés du pape François et de l’ONU, pour évacuer des civils bloqués à Marioupol, la Russie n’a pas changé son ordre du jour en ce dimanche de Pâques orthodoxe. Ses frappes ont causé la mort de plusieurs civils ce week-end encore. Sur le terrain, ses troupes ne progressent guère en revanche. Bloquées sous l’usine Azovstal de Marioupol, plusieurs centaines de militaires ukrainiens continuent de résister. Le suivi de la journée de ce dimanche, c'est par là.

L’info en plus : Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est attendu ce dimanche à Kiev, a annoncé samedi Zelensky.

3. Shanghai toujours confiné, Pékin s’inquiète à son tour

Des citoyens font la queue pour un dépistage le 20 avril 2022 à Shanghai, en Chine. - CFOTO/Sipa USA/SIPA

Enfermée dans sa stratégie zéro Covid, la Chine voit pourtant fleurir les cas positifs. A Shanghai, confinée depuis plusieurs semaines, les autorités affirment avoir enregistré dimanche 22.000 nouveaux cas, et 39 nouvelles victimes pour porter le total à 87 morts depuis le début de la pandémie. La plus grande ville de Chine totalise près d’un demi-million de cas depuis début mars. Et c’est la capitale, Pékin, qui s’inquiète à son tour. Vingt-deux cas y ont été recensés, et les autorités avertissent qu’une action « urgente » s’impose pour stopper la contagion.

L’info en plus : Un léopard a semé la panique dans une ville du nord de l’Iran, Ghaemshahr. Il s’est attaqué à un policier avant d’être abattu.

4. Un prêtre et une religieuse attaqués au couteau à Nice

Un homme a agressé deux religieux ce dimanche matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène, à Nice - ANP / 20 Minutes

Un homme a agressé au couteau un prêtre et une sœur ce dimanche matin dans l’église Saint-Pierre-d’Arène, à Nice. L’agresseur, « qui n’est pas fiché », serait un déséquilibré, a déclaré le préfet des Alpes-Maritimes. Le Parquet national antiterroriste a tout de même « été avisé comme c’est l’usage dans ce genre d’affaire », a précisé le procureur, mais en l’état, c’est le parquet de Nice qui est saisi. Une enquête est ouverte pour « tentative d’homicide volontaire » et « violences volontaires avec armes ».

L’info en plus : Après un refus de contrôle d’identité, une deuxième nuit de violences entre des jeunes et des policiers a eu lieu à Mulhouse samedi. Une policière a été légèrement blessée à une jambe par un jet de pavé.

5. Le PSG remporte son 10e titre

Le club parisien a glané officiellement son dixième titre de champion de France samedi soir, après un match nul 1 à 1 sur sa pelouse du Parc des Princes contre le RC Lens. Un résultat en demi-teinte, à l’image de ses performances tout au long de la saison, très éloignées de ce que son mercato XXXL pouvait laisser espérer aux fans en août dernier. Preuve de ce désamour grandissant, les ultras parisiens ont fêté ce titre en dehors de l’enceinte, sans les joueurs.

L’info en plus : Week-end RedBull sur les terres de Ferrari. Verstappen s’est imposé dans le format sprint samedi, avant de remettre le couvert ce dimanche. Leclerc reste en tête du championnat du monde.