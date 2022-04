« Inadmissible. S’être battu pour nos droits et les donner aux étrangers… Une honte », « intolérable et scandaleux pour tous nos anciens dans le besoin ». Bien que datant de janvier 2017, un post Facebook suscite depuis quelques jours de nombreux commentaires indignés. Selon cette publication, « toute personne qui débarque en France, sans même jamais y avoir mis les pieds, peut prétendre, si elle a 65 ans, à 709 € de retraite par mois ou même à 1.157 € si elle vit en couple ».

Ce texte apparaît dans une photo accompagnée du commentaire suivant : « Si c’est pas honteux et décourageant ???? On comprend cet afflux !!! » L’afflux dont il est question ici concerne des « étrangers n’ayant jamais travaillé ». L’origine et l’auteur du document pris en photo ne sont pas mentionnés.

Le post Facebook, qui date du 10 janvier 2017, est accompagné d'une photo d'un texte. - Capture d'écran

FAKE OFF

En France, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), autrefois appelée « minimum vieillesse » – et qui n’est pas une « retraite » –, peut être versée, à condition d’en faire la demande, aux personnes âgées de 65 ans et plus (ou de 62 ans en cas d’inaptitude au travail) dont les revenus ne dépassent pas 916,78 €. Les personnes étrangères vivant en France peuvent en bénéficier, à condition toutefois de résider dans l’Hexagone « de manière stable » et « d’avoir de façon continue depuis au moins dix ans un titre de séjour autorisant à travailler », précise le site Service-public.fr. Les réfugiés et les apatrides, notamment, sont dispensés de cette condition. L’affirmation selon laquelle « toute personne qui débarque en France, sans même jamais y avoir mis les pieds, peut prétendre, si elle a 65 ans, à 709 € de retraite par mois ou même à 1157 € si elle vit en couple » est donc fausse.

Par ailleurs, en 2022, le montant maximum attribué au titre de l’Aspa est de 916,78 € par mois. Pour un couple dont les deux membres ont droit à cette allocation, le montant maximum est de 1423,31 € par mois. A noter qu’il s’agit d’une allocation différentielle, comme le rappelait le ministère du Travail en 2011. C’est-à-dire que l’Aspa permet de garantir un revenu de 916,78 € par mois au total à une personne de 65 ans et plus dont les revenus sont inférieurs à ce montant. Elle peut donc être inférieure au montant maximal de 916,78 € mensuels.

Des données obsolètes

Les chiffres indiqués dans le texte nourrissant une haine des étrangers correspondent en réalité au montant maximum de l’Aspa en 2010. Cela montre que le texte original à l’origine de la publication virale date probablement de 2011 au plus tard, car l’Aspa a été revalorisée au 1er avril de chaque année depuis 2010. D’ailleurs, le site belge Hoax-Net expliquait déjà en octobre 2015 les raisons pour lesquelles une version préexistante de ce texte, citant les mêmes chiffres, était fausse.

Les commentaires récents au post Facebook de 2017 apparaissent sans doute à la faveur de l’élection présidentielle 2022, alors que la question de l'immigration a pris une place importante dans la campagne de Marine Le Pen. Du reste, la présidente du Rassemblement national avait affirmé à tort, en février 2019 lors d’un meeting politique, qu’un « migrant fraîchement débarqué » pouvait bénéficier d’une aide financière plus importante qu’un « retraité ayant travaillé et cotisé toute sa vie », prenant notamment en exemple la possibilité de percevoir l’Aspa. La déclaration trompeuse avait, à l’époque, fait l’objet de nombreux articles de fact-checking.