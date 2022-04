Le Zoo des 3 Vallées, dans le Tarn, ne rouvrira pas pour les vacances de Pâques. La préfecture a en effet décidé de prolonger l’arrêté de fermeture du parc animalier pris le 22 décembre, trois jours après la fugue de neuf loups​, dont quatre avaient dû être abattus, Cette décision s’accompagne d’une mise en demeure faite au propriétaire de se séparer de ses deux meutes de loups.

Car une nouvelle inspection, avec des spécialistes de l’espèce, a eu lieu sur le site le 23 mars. Et les visiteurs ont rendu un rapport sévère. « Il fait état de désordres majeurs et inadmissibles relatifs aux conditions d’hébergement et de soins portés aux loups mais également de défauts majeurs en ce qui concerne l’objectif impérieux de sécurité du public », indique, dans un communiqué, le préfet du Tarn « déterminé à garantir la pleine sécurité des animaux et des riverains ».

Deuxième round

Un délai jusqu’au 25 avril a été accordé au zoo et si ses réponses ne sont pas jugées satisfaisantes, il devra « transférer [les] deux meutes dans d’autres établissements, ceci afin de garantir leur bien-être ». Contacté par l’AFP, Sauveur Ferrara, le propriétaire du parc, n’a pas souhaité réagir à cette mise en demeure « avant l’expiration du délai ».

Il ne s’agit pas du premier bras de fer entre les autorités et le zoo. Ce dernier avait déjà été fermé en octobre 2020 sur décision de la ministre de l’Ecologie Barbara Pompili. Mais le tribunal administratif de Toulouse avait tranché en faveur du parc qui accueille quelque 600 animaux de 70 espèces.