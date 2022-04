L’université Jean Moulin Lyon 3 assure avoir pris à bras-le-corps la problématique de dérives racistes et discriminatoires grandissantes dans son établissement. Elle a en effet annoncé jeudi après-midi, via un communiqué de presse, avoir « transmis au procureur de la République tous les faits signalés ». « Les instances disciplinaires ont été saisies », poursuit Lyon 3, qui pointe « de graves accusations de racisme et de discriminations au sein d’une promotion du département d’histoire de sa faculté des lettres et civilisations ».

Croix gammées taguées dans les toilettes de la fac, «humiliations» en plein amphi à l'encontre des femmes voilées... @20Minutes fait le point sur la situation tendue à l'université Lyon 3, bien au-delà de la polémique liée à l'annulation du bal de droit. https://t.co/CJE1WxKtN3 — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) April 21, 2022

Comme l'expliquait 20 Minutes jeudi matin, des tags de croix gammées et de propos haineux ont été retrouvées dans des toilettes de la Manufacture des Tabacs. « Un étudiant a mis une écharpe autour de son visage dans l’amphithéâtre pour se moquer d’une femme voilée assise près de lui », nous confiait également une étudiante en 2e année de licence d’histoire.

« L’engagement sans faille » de Lyon 3 contre le racisme

« Dès la connaissance de ces faits, des actions ont été engagées afin de rassembler des éléments de preuve », précise l’université Jean Moulin. Les étudiants de la filière concernée ont été réunis mardi par le président de l’université Eric Carpano, qui les a informés de l’engagement de ces procédures. Le communiqué de presse confirme également « l’occupation illégale », mercredi soir, durant une trentaine de minutes, d’un amphithéâtre de l’université, par des membres de la Cocarde étudiante, association d’extrême droite.

La direction de l’établissement indique avoir à cette occasion « pris les dispositions nécessaires avec les représentants de la force publique pour parer à toute éventualité ». « Je ne laisserai pas notre université devenir l’instrument de ceux qui veulent porter atteinte à ses valeurs, insiste Eric Carpano. L’engagement de l’université Jean Moulin Lyon 3 contre le racisme, l’antisémitisme, le négationnisme et la haine anti-musulmans sera sans faille. » Jeudi midi, près d’une centaine de jeunes ont participé au rassemblement contre l’extrême droite, lancé par le syndicat étudiant Unef Lyon.