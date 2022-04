Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Présidentielle 2022 : Pour son dernier meeting à Arras, Marine Le Pen appelle à un « front anti-Macron »

Au micro, la voix est légèrement éraillée. Mais sur la scène d’Arras, ce jeudi soir, Marine Le Pen a l’énergie des fins de campagne. La candidate du Rassemblement national remercie les milliers de militants, acheminés par bus jusque dans le Pas-de-Calais, pour son dernier grand meeting. A trois jours du second tour de la présidentielle, la députée du coin est, selon les derniers sondages, dans une position d’outsider face à Emmanuel Macron. Mais ses soutiens espèrent que le débat télévisé de la veille, qu’ils jugent réussi, permettra d’obtenir la victoire. A quelques heures de la fin de campagne, la candidate a appelé le « peuple de France » à se « lever » dimanche. « Il est temps de te lever contre l’oligarchie, contre le mondialisme, contre la guerre incessante de tous contre tous. Peuple de France, lève-toi ! Peuple de France, lève-toi ! », lance-t-elle en fin de meeting.

Affaire Maddie : Un suspect mis en examen en Allemagne à la demande du Portugal

Un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise dans le cadre de l’enquête portant sur la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, qui avait suscité un émoi international il y a près de quinze ans, a annoncé jeudi soir le parquet de Portimao. Ce rebondissement intervient alors que les autorités allemandes affirment depuis 2020 avoir des preuves du meurtre de la petite Maddie, identifiant un pédophile multirécidiviste allemand, « Christian B. », déjà en détention, comme étant le principal suspect. Cet homme purge actuellement une peine de prison pour le viol d’une Américaine de 72 ans en 2005 dans le sud du Portugal.

Clichy : Deux femmes voilées portent plainte, dénonçant des violences de policiers

Deux versions diamétralement opposées. Deux femmes, âgées de 24 et 23 ans, ont porté plainte jeudi, affirmant avoir été frappées à plusieurs reprises sur le pont de Clichy (Hauts-de-Seine) par des policiers, qui ont de leur côté déposé plainte pour violences. L’une d’entre elles a également dénoncé une tentative d’arrachage de son hijab par un fonctionnaire de police. « On est en présence d’une agression raciste, sexiste et islamophobe », a estimé leur avocat Me Nabil Boudi, contacté par l’AFP. D’après leur plainte contre X consultée jeudi par l’AFP, elles traversaient à un passage piéton lorsqu’une voiture de police a activé ses gyrophares « pour forcer le passage » et « a brusquement freiné au milieu de la voie en arrivant à leur niveau ». Les deux femmes racontent qu’un policier est ensuite sorti du véhicule « pour les contrôler » et a asséné « plusieurs gifles » à l’une d’entre elles, qui a aussi dénoncé un plaquage ventral.