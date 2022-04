Un nombre qui ne cesse d’augmenter. Ces derniers jours, une quinzaine de personnes s’est rendue aux urgences de l’hôpital de Grenoble afin de consulter, se plaignant d’avoir été piquée et prise de malaise lors de soirées en discothèques ou lors de concert. Neuf plaintes ont été déposées à ce jour, apprend-on du parquet qui a ouvert en début de semaine une enquête pour administration de substances nuisibles.

Pour l’instant, une seule personne a indiqué avoir été volée. Ses clés, son téléphone, sa montre et sa carte bancaire lui ont été subtilisés en discothèque à Voiron. Les autres n’ont constaté aucun délit et n’ont pas été victimes d’agression sexuelle. Une seconde victime, dans les dernières recensées, pense qu’une substance a pu être versée dans son verre lorsqu’elle est sortie fumer avec des amis.

Des faits similaires dans l’Hérault

Le parquet invite les potentielles autres victimes à se faire connaître en déposant plaintes. « Les examens à réaliser pour rechercher les traces de GHB (surnommé la drogue du violeur) doivent être réalisés le plus précocement possible et en tout cas avant 8 (sang) ou 12 heures (urine) », rappelle Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble.

Les faits se sont produits entre le 15 et le 17 avril dans différents établissements de Grenoble et de sa proche banlieue. Des faits similaires ont également été constatés à la même période dans l’Hérault et au mois de mars à Nantes.