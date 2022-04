Si Lyon ne manque pas de disquaires, les fans de musique électronique avaient les oreilles en berne depuis la fermeture de Chez Emile, en juin 2020. Pour fouiller les bacs en quête d’acid house ou d’ambient, il n’y avait plus qu’à prendre le train. Heureusement, deux anciens d’Emile se sont associés pour ouvrir ce vendredi Unité Centrale, un nouveau disquaire électro (12 rue René Leynaud), à la veille du Disquaire Day.

Dans un ancien atelier de métallurgie, de l'électro mais pas seulement

Olivier Mutschler et Guillaume Des Bois sont bien connus du milieu : tous deux sont DJ et fondateurs de labels – Sharivari pour le premier, Macadam Mambo pour le second. « J’avais créé Chez Emile avec deux associés », explique Olivier Mutschler, alias Mush. « Le magasin a fermé au début du covid, plus pour des raisons personnelles que financières. Alors, après une période où on a cogité sur ce qu’on voulait faire dans la vie, on s’est lancés dans un projet qui se voulait plus global. » A savoir, réunir un magasin de disques, Unité Centrale, qui a reçu l’aide financière du CNM (Centre national de musique) de Paris, et une partie formation au deejaying, l’Ecole du Mix, association créée par un ami à Avignon.

Après bien des lenteurs administratives, les deux associés ont trouvé le local idéal, un ancien atelier de métallurgie. Avec ses poutres, ses verrières et son sol de béton brut, le lieu offre un décor élégant aux points d’écoute, aux bacs et aux étagères remplis de vinyles, 45 tours compris, mais aussi d’une petite sélection de CD, de DVD et de livres.

« On est spécialisés musiques électroniques, avec du neuf pour l’électro mais aussi de l’occasion pour tout ce qui gravite autour, sur un spectre musical assez large », résume Mush. « On propose aussi des disques de collection, des choses plus rares. L’avantage, c’est qu’on avait déjà un réseau, qu’on a étoffé depuis le covid. On est dans un milieu où il y a beaucoup de sorties : chez Emile, on avait déjà 60 distributeurs, alors il faut toujours être à l’affût de ce qui sort… »

Plus qu'un disquaire, un projet pédagogique global

Derrière les verrières se cache l’autre particularité d’Unité Centrale : un « DJ booth », espace de formation individuelle en musique assistée par ordinateur (MAO). « Il pourra aussi servir aux gens qui souhaitent enregistrer des podcasts, et à donner des cours de mix, des activités qu’on va développer avec le temps », détaille Mush, qui a été animateur multimédia.

Devenir un bon DJ, ça s’apprend, et les sessions sont longues et intensives : « Nous proposerons des cours de deux ou trois heures par semaine, sur trois mois. Mais nous mettrons également en place des séances d’initiation pour les débutants, qu’on pourra adapter pour ceux qui n’ont pas forcément le matériel chez eux. Le but, c’est aussi que les gens viennent demander des conseils, et s’entraîner, que ce soit un lieu d’échange.

Une cave, qui reste à aménager, complétera ce lieu modulable, ouvert à tous les possibles en matière de son : « A terme, on voudrait y donner des masterclasses et des ateliers, notamment avec des enfants, avec les MJC du quartier », espère Mush. Jusqu’au but ultime : « en faire un studio de mastering ».