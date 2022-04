Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le débat entre les deux finalistes de la présidentielle n’aura pas été une redite de celui de 2017. Cinq ans après son duel raté face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait juré via ses proches qu’elle serait cette fois mieux préparée. Et si elle a été mise en difficulté au cours de la première heure sur le pouvoir d’achat et la Russie, la candidate du Rassemblement national s’est ressaisie ensuite, mais sans véritablement parvenir à bousculer le chef de l’Etat et son bilan. Au final, le duel aura été tendu, mais respectueux et instructif.

Après des semaines de combats, Marioupol, ville stratégique assiégée sur la mer d’Azov, est en passe de tomber aux mains des forces russes. L’Ukraine a donc proposé mercredi à la Russie une « session spéciale de négociations » dans cette ville portuaire. L’objectif est de « sauver nos gars, (le bataillon) Azov, les soldats, les civils, les enfants, les vivants et les blessés. Tout le monde », a écrit Mikhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur son compte Twitter. « Nous sommes prêts à venir avec Mykhaïlo Podolyak à n’importe quel moment pour ces négociations, dès que nous recevons confirmation de la partie russe », a pour sa part déclaré le négociateur en chef ukrainien David Arakhamia sur sa chaîne Telegram.

Ce jeudi est un jour de fête au Royaume-Uni. Désormais largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de mobilité, la reine Elisabeth II, doyenne mondiale des monarques en exercice, fête en effet ses 96 ans. Des tirs de canons depuis la Tour de Londres et Hyde Park marqueront l’événement et une fanfare militaire jouera Joyeux anniversaire, ou plutôt Happy Birthday comme on le dit outre-Manche. Toutefois la reine, qui a passé en février le cap des 70 années de règne, fêtera cette journée « de manière privée », a indiqué le palais de Buckingham.