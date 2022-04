Dimanche soir, un homme de 44 ans, inconnu des services de police, a été surpris en train de siphonner des engins sur un chantier du quartier des Minimes à Toulouse. Il avait déjà chargé deux bidons pleins dans sa voiture et quatre autres attendaient d’être remplis. Ce voleur de carburant opérait en solo. Pas les deux équipes surprises il y a dix jours, la même nuit et dans le même secteur de l’Oncopole. Les six interpellés étaient munis de pompes électriques, histoire d’accélérer l’opération et n’ont pas hésité à trouer les réservoirs, notamment celui d’un camion toupie.

Quant aux trois hommes pris en flagrant délit fin mars par les gendarmes dans une entreprise de transport de Merville, ils n’étaient pas là pour un simple plein de secours. Ils avaient déjà rempli une vingtaine de jerricans et s’apprêtaient à emporter 280 litres d’essence. Cher payé au final puisqu’ils ont écopé dans la foulée de six mois de prison avec sursis.

« Un point de vigilance »

Alors, la flambée du carburant s’accompagne-t-elle d’une recrudescence des siphonnages ? « C’est en tout cas un point de vigilance car nous constatons quelques vols ici et là, pas forcément dans les grands entrepôts qui sont sécurisés mais sur certains chantiers, de nuit ou entre midi et deux », explique Julien Blanc-Galéra, le responsable des relations publiques de la Fédération régionale des travaux publics (FRTP). Cette dernière à d’ailleurs écrit au préfet de région, il y a quinze jours pour attirer son attention sur le problème et le prévenir que les professionnels pourraient être amenés à solliciter l’aide de la force publique.

« Le vol de carburant est un problème récurrent mais il est exacerbé par l’augmentation des prix. C’est forcément plus rentable de siphonner un poids lourd qu’une voiture », souligne Jérôme Bessière, le représentant en Midi-Pyrénées de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR). Le responsable reconnaît qu’il serait bien en peine de chiffrer le phénomène et « l’ampleur des dégâts ». Mais il constate que la vigilance s’organise. « Il n’est pas rare maintenant que des transporteurs éloignés géographiquement s’hébergent les uns les autres plutôt de laisser leur camion toute la nuit sur une aire de repos ».

De l’entraide et des réverbères

Le « système D » opère aussi dans les travaux publics. Des réflexes se développent sur les chantiers. « Certains multiplient les réassorts d’essence pour ne pas laisser des réservoirs pleins. D’autres veillent à laisser les engins sous un réverbère où un attroupement serait plus facilement repéré par des riverains. C’est au cas par cas », détaille Julien Blanc-Galéra.

Les professionnels peuvent aussi sur la vigilance des forces de l’ordre. Des gendarmes patrouillent aux abords des parkings et aires de stationnement pour rappeler aux routiers « les consignes élémentaires de sécurité ». Leurs référents sûreté conseillent les entreprises sur les bons réflexes.

Il existe aussi des bouchons de sécurité pour les réservoirs. Mais de l’aveu des professionnels, ils sont peu usités. Car les voleurs s’obstinent et finissent par percer les réservoirs au poinçon. « Il vaut parfois mieux perdre un gros plein que d’avoir un camion immobilisé pour réparation », glisse Jérôme Bessière.