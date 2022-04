Macron- Le Pen, deuxième. Action. Ce mercredi soir, c’est le match retour, la revanche. Les deux candidats au prestigieux siège de président ou présidente de la République vont rentrer dans une arène qu’ils connaissent bien, pour s’y être affrontés en 2017. Forcément, la bataille à venir attire son lot de spectateurs, et nos lecteurs ne sont pas les derniers à regarder d’un œil curieux nos deux prétendants. Même si les intérêts divergent un peu en fonction de la personne à qui on s’adresse.

Et c’est parti pour le show

Bon, déjà, il y a ceux qui, comme Frédéric, sont là pour l’exercice de style et pour l’affrontement en lui-même. Le professionnel de la communication remarque justement que « les programmes des candidats sont connus, même si on peut peut-être avoir des précisions sur tel ou tel point. » De fait, son intérêt se dirige davantage vers « une petite phrase, un échange vif, une grossière erreur » qui pourrait ensuite avoir un impact dans les urnes. Plus encore, Francis est, lui, là pour assister à « un spectacle pour voir qui va craquer, et de quelle manière ! »

Parmi nos lecteurs, nombreux sont ceux qui attendent de voir si Marine Le Pen, qui considère le premier débat comme un échec, a tiré les enseignements de 2017. Johan regardera pour « savoir si Mme Le Pen va se faire ridiculiser une deuxième fois. » Ni plus, ni moins.

En vrai, ça compte

Mais ce débat, ce n’est pas que ça. Même si l’écart a tendance à se creuser ces derniers jours, il est bien plus faible qu’il ne l’était en 2017. Et pour certains, si voter Macron était une évidence cinq ans plus tôt, c’est loin d’être le cas aujourd’hui. Du coup, ce débat revêt une tout autre importance pour ceux qui, comme Benjamin, ne savent plus à quel saint se vouer : « Ça aura une incidence réelle sur mon vote, comme jamais auparavant. Aujourd’hui, je suis complètement perdu… Le débat sera déterminant pour faire un choix comme beaucoup de personnes dans mon entourage. Ce n’est pas un débat comme un autre. »

Même son de cloche pour Sabrina, qui « attend beaucoup de ce débat. » Ça va même un peu plus loin que ça. « Il va déterminer quel nom je mettrai dans l’urne, si je choisis d’en mettre un. Je l’attends de pied ferme ! », affirme-t-elle.

Il y a ceux qui ne regarderont pas

Pour d’autres de nos lecteurs, l’intérêt est limité, et certains passeront leur tour. Vicente, Mathieu, Catherine… Ils ont tous déjà fait leur choix, et ce qu’il se passera ce soir n’aura aucune influence sur le nom qui sera inscrit sur leur bulletin de vote. Du coup ils ne regarderont pas. Ou alors de très loin.

Alice non plus n’allumera pas sa télé, mais pas pour les mêmes raisons. « Je ne regarderai pas ce "débat", à partir du moment où les chaînes ont accepté de laisser ces deux personnes choisir qui avait le droit de les interviewer », dit-elle en référence à la mise à l’écart d’Anne-Sophie Lapix. Notre lectrice s’interroge : « Si avant même d’être élue ou réélu, ils se permettent ceci, qu’allons nous vivre pendant cinq ans ? » Plus que quelques jours avant de le savoir.