Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pareil mais différent. Cela pourrait être le slogan du débat qui va opposer ce mercredi Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Cinq ans après, les deux finalistes de la présidentielle se retrouvent pour ce duel incontournable de l’entre-deux-tours, mais avec cette fois un écart plus serré qu’en 2017. Léa Salamé et Gilles Bouleau l’animeront à partir de 21 heures. Outre France 2 et TF1, qui l’organisent, il sera diffusé par BFMTV, CNews, LCI et France Info ainsi que Twitch. Après moult tractations et tirages au sort, c’est le pouvoir d’achat qui ouvrira le bal de 2 heures 30. Et ce sera Marine le Pen, placée à droite de l’écran, qui prendra la parole en premier et en dernier. Les autres thèmes abordés seront la sécurité, la jeunesse, l’international, la compétitivité, l’environnement, le modèle social et la gouvernance. L’exercice ne bouleverse habituellement pas les dynamiques d’intentions de vote mesurées par les sondeurs. Mais, face à un score que les sondages annoncent serré, il pourrait cette fois remobiliser certains électorats.

Le message, publié sur Facebook ce mercredi, est particulièrement désespéré. « Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures », a ainsi affirmé un officier ukrainien assiégé à Marioupol en appelant la communauté internationale à procéder à leur « extraction ». « L’ennemi est dix fois plus nombreux que nous », a déclaré Serguiy Volyna, un commandant de la 36e brigade de la marine nationale, retranchée dans le vaste complexe sidérurgique d’Azovstal à Marioupol dans le sud-est de l’Ukraine. « Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d’utiliser la procédure d’extraction et de nous emmener sur le territoire d’un pays tiers ».

Les temps sont durs pour Netflix​. Le géant du streaming a perdu 200.000 abonnés dans le monde au premier trimestre, par rapport à la fin 2021, une première depuis plus de dix ans. Selon l’entreprise, cette baisse est principalement liée à la difficulté d’acquérir de nouveaux abonnés dans toutes les régions du monde, mais aussi à la suspension du service en Russie. La nouvelle n’a évidemment pas bien été accueillie par les investisseurs. Sans surprise, l’action de l’entreprise dégringolait dans les échanges après la clôture mardi à Wall Street.