L’annonce de l’annulation du bal de droit de l’université Lyon-3 a créé un vif émoi dans la communauté étudiante. Le président de la faculté a pris cette décision vendredi, non pas en raison de mesures sanitaires, mais parce que des élèves avaient été « black-listés » de l’événement prévu le 14 mai.

Jugés indésirables, ils auraient reçu des cartons de non-invitation, révèle Le Progrès. Une « communication d’une violence symbolique très forte », s’insurge Eric Carpano dans un mail envoyé à tous les étudiants de la faculté, parlant de pratiques « indéfendables, inacceptables » et « discriminantes ».

Des «amalgames effectués»

Lundi matin, la Corpo Lyon 3, l’association étudiante qui organise ce bal a indiqué « regretter et ne pas comprendre cette décision » d’annulation, se défendant par ailleurs de tout racisme. « Au-delà de la violence du message communiqué par Monsieur le Président Eric Carpano sans laisser la moindre place pour un échange, les faits relatés comme graves et concordants ne correspondent pas à la réalité », indique-t-elle dans un communiqué. Et d’ajouter : « Des amalgames sont effectués. »

L’équipe du bal du droit s’est également dite « déterminée à envisager toutes les solutions possibles » pour maintenir l’événement.