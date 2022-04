Sur TikTok, un court-métrage veut démonter les clichés négatifs sur Roubaix

Démonter les clichés. Dire que tout va bien à Roubaix serait mentir. Il y a des incivilités, du trafic de drogue, des agressions, des vols, des meurtres. Même son maire, Guillaume Delbar, est mis en cause dans des affaires. Mais résumer la ville à cela ne serait pas moins caricatural. Parce qu’à Roubaix, comme partout ailleurs, s’il y a du moins bien, il y a aussi beaucoup de choses positives. C’est ce que l’agence social media OP1C a souhaité mettre en avant dans un court-métrage de 3 minutes diffusé sur TikTok, en lice pour le #TiktokShortFilm.

Le drame de Roubaix, c’est qu’elle est souvent cantonnée à des clichés négatifs véhiculés dans des reportages à sensation et par certaines personnalités politiques. Lors de la campagne électorale, en amont du premier tour de la présidentielle, plusieurs candidats ont évoqué Roubaix pour illustrer leurs mesures de lutte contre l’islamisme, notamment Valérie Pécresse (LR) ou Eric Zemmour. Ce dernier a même assuré que « Roubaix, c’est l’Afghanistan à 2 h de Paris ». Si leurs scores au premier tour montrent que leurs arguments n’ont pas fait mouche auprès des électeurs, le film de OP1C veut aller plus loin encore en livrant « une véritable ode à ce que cette ville est aussi ».

Plus de 60.000 vues

« Un air de piano qui nous amène, entre deux illustrations de street art et quelques pas de danse, dans certains des endroits les plus beaux et les plus insolites de Roubaix », décrit l’agence dont le petit film, publié sur TikTok, a déjà cumulé plus de 60.000 vues. Cette balade poétique à Roubaix est donc en lice pour le TikTok Short Film, une compétition internationale de courts-métrages publiés uniquement sur ce réseau social. La remise des prix se fera le 22 mai prochain, lors du Festival de Cannes, partenaire de l’événement.