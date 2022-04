Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La stratégie militaire de Moscou vient de franchir une nouvelle étape en intensifiant la guerre dans le Donbass. Volodymyr Zelensky a annoncé lundi le début de l’offensive russe contre l’Est de l' Ukraine, dont une partie est aux mains des séparatistes prorusses des républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk. « Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle elles se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l’ensemble de l’armée russe est désormais consacrée à cette offensive », a-t-il déclaré dans un discours retransmis sur Telegram. Mais, « peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu’ici, nous combattrons. Nous nous défendrons », a assuré le président ukrainien.

C’est le point d’orgue de l’entre-deux tours des présidentielles depuis 1974. Les deux finalistes vont donc consacrer ce mardi à la préparation de leur duel télévisé du lendemain, un rendez-vous que Marine Le Pen avait complètement raté il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron qui aura cette fois un bilan à défendre. « Pour moi, un échec c’est parfois un coup de pied aux fesses », a confié sur TF1 la candidate qui assure avoir tiré les leçons de 2017 où elle était arrivée mal préparée et fatiguée au débat après avoir multiplié les déplacements. Cinq ans plus tard, aucun événement ne figure donc ce mardi à son agenda. S’il semble vouloir dédramatiser l’événement, Emmanuel Macron continuera lui aussi pour autant mardi à préparer avec soin ce duel qu’il dit prendre « très au sérieux ».

En plein procès parisien, la Belgique va, elle aussi, s’intéresser aux attentats du 13 novembre 2015. Un tribunal belge se saisit en effet à son tour ce mardi du tentaculaire dossier de ces attaques djihadistes, pour établir les responsabilités de 13 hommes et une femme jugés pour avoir apporté une aide, même minime, aux commandos. Il s’agit de suspects qui ont été écartés de la procédure française, mais sont soupçonnés d’avoir transporté, hébergé ou aidé financièrement certains auteurs des attaques de Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Le procès, qui s’ouvre à 14 heures doit se poursuivre jusqu’au 20 mai. Sauf imprévu le tribunal compte rendre son jugement le 30 juin au plus tard.