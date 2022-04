Il faisait beau, les œufs poussaient dans le jardin ou dans les nids-de-poule… Bref, vous n’aviez pas le temps de surveiller l’actu. Pas de panique nous l’avons fait pour vous !

1. La Russie frappe l’ouest de l’Ukraine

Au moins sept personnes ont été tuées et onze autres blessées dans de puissantes frappes russes sur Lviv, la grande ville de l’ouest de l’Ukraine d’ordinaire relativement épargnée par les combats. Depuis deux jours, aucune évacuation ne peut avoir lieu du fait de la menace de frappe sur les couloirs utilisés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche soir la Russie de vouloir « détruire » toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre, à commencer par le port stratégique de Marioupol.

L’info en plus : Le week-end a été ponctué par la diffusion de vidéos de prisonniers. La télévision publique russe a diffusé lundi celle de deux prisonniers, Shaun Pinner et Aiden Aslin, réclamant d’être échangés contre Viktor Medvedtchouk, un riche homme d’affaires ukrainien proche du président Vladimir Poutine. Les Ukrainiens ont, eux, diffusé une vidéo dudit Medvedtchouk, demandant à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol.

2. Dernière ligne droite pour la présidentielle

Un samedi en Eure-et-Loir à parler de ruralité pour l’une, à Marseille sur le thème de l’environnement pour l’autre… Un dimanche pascal pour se reposer puis un lundi très chargé à alterner les plateaux TV et les bains de foule. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont ferraillé à distance en tentant de déstabiliser l’adversaire, avec en ligne de mire le débat très attendu de mercredi, aidés pour cela par leurs lieutenants. Après un débat raté en 2017, où elle était fatiguée et maîtrisait mal ses dossiers, Marine Le Pen estime être mieux préparée. Elle va maintenant s’isoler pour peaufiner ce duel télévisé. « Je vais travailler mon débat chez moi de manière tout à fait normale comme je prépare l’ensemble des émissions », a-t-elle dit sur France Bleu Normandie.

L’info en plus : A Paris et en régions, près de 23.000 manifestants sont allés samedi dire « non à l’extrême droite », sans pour autant soutenir Emmanuel Macron à huit jours du second tour de la présidentielle

3. Violences en Suède

Quarante personnes, 26 policiers et 14 civils, ont été blessées ce week-end en Suède, lors de violents affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants. Ces derniers protestent contre les rassemblements d’un groupuscule d’extrême droite qui souhaite brûler le Coran sur la place publique dans des rassemblements organisés dans des quartiers à forte population musulmane. A Malmö, où le leader du mouvement Rasmus Paludan, condamné au Danemark pour injures racistes, a brûlé le livre sacré samedi, la nuit de dimanche à lundi a été agitée, comme la veille, avec notamment un départ de feu dans une école.

4. Un classique raté

Le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France de Ligue 1 en battant l’OM (2-1) au Parc des princes dimanche soir. Le match, particulièrement peu spectaculaire, a été marqué par un penalty très litigieux accordé à Paris et des erreurs des deux gardiens. Mbappé et Neymar ont marqué côté Paris, contre Caleta-Car sur corner pour les Marseillais. Avec 10 tirs seulement au total, on n’est pas loin du pire Classico de l'histoire.

5. Une classique réussie

Dylan van Baarle a remporté dimanche​ Paris-Roubaix et donné sa première victoire dans la reine des classiques à Ineos, l’équipe la plus riche du peloton. Le Néerlandais a couru la classique à une allure-record. Deux semaines après sa deuxième place du Tour des Flandres, il a dominé les favoris, le champion de Belgique Wout van Aert (2e) et le Suisse Stefan Küng (3e), résignés à se disputer la deuxième place à 1 min 47 sec. Le résultat a récompensé l’esprit offensif de ses hommes, qui ont attaqué à 210 kilomètres de l’arrivée.