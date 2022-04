Un adolescent sur sept vit avec un trouble mental diagnostiqué, selon les chiffres de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de 2019. 20 Minutes a décidé de donner la parole à ces jeunes. Et de le faire sur Snapchat.

Après une première saison dans laquelle nous avions parlé dépendance à l’alcool, anorexie, trouble anxieux ou addiction au sport, « Ma Tête et moi », le programme de 20 Minutes sur la santé mentale, revient jeudi pour une saison 2 sur Snapchat Discover. Un épisode sortira toutes les semaines avec, à chaque fois, un ou une jeune qui parlera de la pathologie mentale dont il ou elle souffre ou a souffert.

Un épisode tous les jeudis

Dans cette deuxième saison, dont le premier épisode sortira jeudi, Maxime racontera comment il a fait de son trouble bipolaire une force en créant une association pour les jeunes souffrant de troubles psychiques. Ophélie parlera du burn-out dont elle a été victime pendant son internat de médecine et comment cette épreuve lui a appris à dire « non ». Pierre, de l’éco-anxiété dont il a souffert après avoir lu de nombreux ouvrages sur le réchauffement climatique et la collapsologie. Camille parlera d’un trouble méconnu : la dermatillomanie, qui consiste à arracher les imperfections qui se trouvent sur sa peau, parfois pendant quatre heures de suite.

Lever les tabous sur la santé mentale

Le but de « Ma Tête et moi » reste le même : lever les tabous sur la santé mentale, casser les idées reçues sur les pathologies psy mais aussi permettre à des jeunes qui souffrent de se reconnaître dans ces témoignages et de prendre conscience de leur état, premier pas vers un rétablissement.

