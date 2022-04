Vous rêvez de nuits d’été au frais à l’abri des piqûres de moustiques ? Un couple de Girondins a mis au point une moustiquaire d’un genre nouveau après un séjour à l’île Maurice, où prospèrent les moustiques-tigres parmi les plus petits au monde. Réunissant leurs compétences, Nathalie Capitaine, ancienne professeure de physique, et son mari François Capitaine, ancien industriel spécialiste des polymères, ont mis au point Mostiglass breveté en avril 2018 et validé par l’OMS.

Leur invention protège des insectes piqueurs mais apporte aussi un rafraîchissement dans les pièces où il est installé. Plusieurs collectivités comme les villes de Paris, Montpellier et Agde sont déjà clientes. Et, dans toute la France, les particuliers montrent leur intérêt pour cette solution qui s’installe aux fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées, sous une forme souple ou rigide, sous des formats sur-mesure.

Comment ça fonctionne ?

Ils sont partis du constat que les moustiquaires déjà commercialisées peuvent se déformer avec le temps, et sous l’effet du soleil, perdant de leur efficacité. Certaines assombrissent aussi les pièces des habitations. « François s’y connaît bien en polymères et il a choisi de prendre du polycarbonate, raconte Nathalie Capitaine. On a étudié la perforation, réalisée aux lasers, en demandant l’aide du laboratoire accrédité par l’OMS [Organisation mondiale de la santé] pour étudier la forme du trou et pour qu’il valide la plus performante. »

L’ex-enseignante a travaillé sur la forme des perforations qui jouent sur un effet venturi, un principe physique qui permet « d’accélérer » l’air qui entre, cette décompression s’accompagne mécaniquement d’une baisse de la température. Résultat : au-dessus de 20°C de température extérieure, l’air qui rentre est rafraîchi en traversant le dispositif Mostiglass. « S’il fait 29°C à l’extérieur, il fera 25°C à l’intérieur », explicite Nathalie Capitaine. Et cela peut aller jusqu’à un écart de dix degrés si les températures extérieures sont très élevées, selon les analyses du laboratoire.

Pour préserver la luminosité des logements, un traitement coloré est appliqué autour de chaque perforation pour permettre à la lumière de pénétrer sans qu’il y ait d'« éclats lumineux ». Les modèles souples Mostiglass dans un enrouleur sont proposés à 35 euros le m2 et à 80 euros le m2 pour les produits rigides.

Des clients partout en France

« On répond vraiment un besoin, estime Nathalie Capitaine. Et souvent, les gens réagissent en se demandant pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt. » Et en ce mois d’avril qui devrait signer prochainement le retour des moustiques, les particuliers sollicitent de plus en plus la jeune entreprise, dont l’activité a été comme beaucoup d’autres un peu ralentie pendant la crise sanitaire. Récemment, ils ont équipé un particulier qui vit dans la Sarthe. Il ne pouvait jusqu’à maintenant pas profiter de sa véranda sans être assailli de nuées de moustiques à cause de la proximité d’une mare. La plupart de leurs clients habitent sur le pourtour méditerranéen, en Camargue, mais aussi en Alsace, en région parisienne et en Gironde (Bassin d’Arcachon, Médoc).

Installé dans la pépinière Cheminnov de l’ENSCPB Bordeaux, le couple prépare son emménagement à Dax, dans les Landes, pour l’année prochaine. « Il y a beaucoup d’inventeurs qui cherchent à vendre leur idée mais nous, on a pour ambition de produire ici en France, souligne François Capitaine. Notre objectif c’est de pouvoir perfectionner l’invention, notamment au contact des clients et de se centrer petit à petit sur la production, en déléguant le contact client et la pose. »

Pour l’instant, ils n’ont pas d’employés et s’en sortent parce qu’ils ont mis au point un processus très automatisé. Mais ils devront recruter à l’avenir pour faire face à leur développement qu’ils envisagent international. Les villes de Bordeaux et Mérignac ont fait part récemment de leur intérêt pour Mostiglass. Le dispositif pourrait notamment être testé dans les crèches qui accueillent un public fragile et sujet aux virus pour lequel la climatisation n’est pas recommandée. « Mostiglass permet un renouvellement de l’air en douceur », souligne Nathalie Capitaine.

A la fois remède aux moustiques, dont les populations infestent de plus en plus nos contrées, et à la chaleur, alors que les canicules s’annoncent de plus en plus fréquentes, Mostiglass pourrait avoir un bel avenir devant lui.