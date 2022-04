La liste des produits Kinder rappelés pour suspicion de présence de salmonelle vient de s’allonger. Les calendriers de l’Avent de la marque sont désormais également concernés, indique Rappel Conso. Il s’agit des Calendriers de l’Avent Noël 2021 431 g, 133 g, 184 g, 311 g, 234 g et 127 g. Ils ont été vendus dans toute la France. Comme pour les autres produits rappelés, il est recommandé ne pas les consommer.

« Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement six à soixante-douze heures après la consommation des produits contaminés », précise Rappel Conso. En cas de symptômes, il est conseillé de consulter un médecin. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées doivent être particulièrement vigilants.

Une contamination aux salmonelles avait déjà été détectée par Ferrero en décembre, sur le site d’Arlon en Belgique. « Tous les produits finis et semi-finis qui ont été fabriqués dans cette usine les cinq jours qui ont précédé le 15 décembre ont été bloqués », a assuré le chocolatier, jeudi 7 avril.

Pour l’ONG Foodwatch, « la période des fêtes est faste pour Ferrero qui a visiblement préféré tenter le tout pour le tout et ne pas procéder à un retrait-rappel à ce moment-là », a jugé l’ONG dans un communiqué, ce mercredi. Au 8 avril, 150 cas de salmonellose avaient été identifiés dans les neuf pays européens où les chocolats ont été distribués.

La liste des produits rappelés

les Kinder Surprise 20 g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100 g ;

les Kinder Schoko-Bons lait 125 g, 150 g, 200 g, 300 g, 330 g, 350 g, 480 g et 500 g et Kinder Schoko-Bons White 200 g et 300 g ;

les Kinder Happy Moments 191 g, 242 g, 347 g et 400 g ;

les Kinder Mini Eggs noisette, cacao, lait et Kinder Mini Eggs mix ;

les Kinder Mix : Sac 193 g, Panier 150 g, Peluche 133 g, Seau 198 g, Voiture 125 g ;

les Calendriers de l’Avent Noël 2021 : 431 g, 133 g, 184 g, 311 g, 234 g, 127 g.

Pour toute question ou demande de remboursement, le service consommateurs de Ferrero est joignable au 08 00 65 36 53 et par mail à : contact.fr@ferrero.com.