S’ils font également l’objet d’un rappel aujourd’hui, c’est « par souci d’uniformisation et de bonne compréhension des consommateurs », affirme Ferrero. Ces contaminations et celles à la bactérie E. coli provoquée par la consommation de pizzas Buitoni ont multiplié les critiques envers les autocontrôles, obligatoires dans l’industrie agroalimentaire française.

« Toutes les procédures ont été renforcées »

« C’est toujours la même chose : il y a une épidémie, l’enquête remonte à un produit, et on découvre a posteriori qu’il y a eu des autocontrôles positifs et que rien n’a été fait » , déplore Camille Dorioz. Compte tenu de ses symptômes très proches de ceux de la gastro-entérite, il sera difficile de savoir si d’autres cas de salmonellose ont été provoqués par la consommation de ces produits Kinder. « Toutes les procédures ont été renforcées », assure la branche française du confiseur, qui défend l’efficacité de ses autocontrôles et indique qu’il s’agit « du premier rappel opéré en 70 ans ».