Un jeton dans le chariot, et c’est parti. Nous voici à Kehl, en Allemagne, dans un enseigne de hard-discount bien connue des consommateurs. Dans cette bourgade attenante à Strasbourg, il est fréquent d’entendre parler français. Et pour cause, les frontaliers viennent quotidiennement faire leurs courses de ce côté-ci du Rhin. Malgré l’inflation qui sévit en Allemagne, avec une augmentation de plus de 7 % en mars (contre + 4,5% en France) ?

Comme chaque semaine, Marine traverse le pont de l’Europe qui sépare Strasbourg et Kehl pour faire ses courses dans ce magasin. Sans remarquer de changement notable au moment de passer à la caisse : « Je n’en ai pas forcément ressenti. Peut-être sur les fruits et légumes ? En tout cas, je pense que j’économise au moins entre 10 et 15 euros sur la semaine par rapport à des courses en France. »

Des prix « toujours plus abordables qu’en France »

Même constat pour Misha et son père Philippe. « L’augmentation est légère sur certains produits, mais les prix restent globalement toujours plus abordables qu’en France », lancent les deux Strasbourgeois. De son côté, Florence, une Strasbourgeoise qui traverse le Rhin une fois par mois pour ses achats, note toutefois « des hausses plus fortes que chez nous sur certains produits, comme l’huile de tournesol ou le café ».

Finalement, ce sont les Allemands qui remarquent le plus la différence. A l’image de Jürgen, un habitant de Kehl : « La hausse est sensible partout, pas seulement ici. Pour l’huile, c’est vraiment extrême, parce qu’on est passé de 1,99 à 4,99 euros. Est-ce que ça tient à la guerre en Ukraine ou aux banques ? Je ne sais pas… »

Fiona Härtel, en charge de la promotion économique de la ville de Kehl, évoque quelques pistes : « Ça a évidemment à voir avec la guerre en Ukraine, mais le phénomène de pénurie de certaines denrées a déjà été constaté en Allemagne lors de la crise du Covid. Pour l’huile par exemple, les gens achètent trop d’un coup et font des stocks. Ça a davantage à voir avec la peur des gens de ce qu’il pourrait se passer à l’avenir. »

Pour certaines denrées, avantage à la France

Pour la peine, « 20 Minutes » a tenu à comparer pour voir s’il est toujours avantageux de faire ses courses en Allemagne, en remplissant un chariot avec des produits de première nécessité (dentifrice, riz, pâtes, œufs, sucre, etc.). Résultat ? Dans deux magasins d’une même enseigne, celui de Kehl et l’autre dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg, le panier reste moins cher en Allemagne (27,97 euros contre 32,65 euros en France).

Dans le détail ça donne ça :

Café : 3,67 euros en France, 4,59 euros en Allemagne

Œufs : 2,79 euros en France contre 3,29 euros en Allemagne

Dentifrice : 1,19 euro en France contre 2,95 euros en Allemagne

Riz basmati : 1, 95 euros en France contre 1,99 euro en Allemagne

Pâtes : 0,99 euro en France contre 0,79 euro en Allemagne

Emmental : 3,27 euros en France contre 1,59 euro en Allemagne

Nutella : 4,40 euros en France contre 3,99 euros en Allemagne

Tomates : 3,49 euros en France contre 2,19 euros en Allemagne

Sucre : 0,79 euro en France et en Allemagne

Lessive : 3,92 euros en France contre 2,35 euros en Allemagne

Papier toilette : 6,19 euros en France contre 3,45 euros en Allemagne

A Kehl, des produits tels que le papier toilette ou la farine sont même en rupture de stock. Moralité : il fait toujours bon faire ses emplettes en Allemagne, malgré quelques prix forts de café.