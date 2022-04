Attaques dans la rue, jeux avec les enfants qui tournent mal… Les morsures de chiens sont malheureusement fréquentes, au moins 10.000 par an. Depuis quelques années, des ateliers se développent pour apprendre au grand public les meilleurs comportements à adopter afin d’éviter de telles scènes, parfois très graves. Près de Nantes, dans le vignoble, Séverine Teresiak (via son association Dogizy 44) se déplace chez les familles qui l’appellent pour dispenser ces formations appelées « Peccram », ou Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. « Avant, les chiens étaient des loups, donc il ne sont pas forcément toujours les plus gentils du monde », explique doucement la jeune femme à Samuel, Lucas et Kylian. Ces trois frères, âgés de 3 à 8 ans, viennent d’accueillir avec leurs parents un jeune chien noir et blanc un peu foufou, croisé berger australien et setter anglais, appelé Mango.

Accompagnée de ses deux toutous en peluche, Séverine a un objectif : apprendre aux petits à respecter l’animal, pour éviter « les situations explosives » qui se produisent déjà au sein du foyer. En premier lieu, il faut comprendre le langage de leur nouvel ami à quatre pattes. « Le chien aboie, certes, mais il nous fait passer plein d’autres messages avec son corps, indique la formatrice aux garçons. Quand Mango veut jouer, il secoue la queue. Mais quand il est effrayé, il a le dos vouté, les yeux écarquillés, ou les babines relevées. » D’où l’importance pour un enfant de bien observer son animal de compagnie avant de l’approcher.

Séverine s'aide de deux chiens en peluche pour donner ses conseils aux enfants (ici à Samuel, 6 ans) - J. Urbach/ 20 Minutes

Présenter son poing avant de le toucher

Pour les caresses, d’ailleurs, c’est pareil. Samuel et Lucas, les deux aînés, ont pris la mauvaise habitude de parfois serrer très fort Mango dans les bras, pour lui dire bonjour le matin. « Un chien qui se sent bloqué a peur, mais comme il ne peut pas partir, il risque de mordre, indique Séverine. Il peut aussi penser qu’on l’agresse quand on approche son visage de sa tête. » Pour les papouilles, préférons donc le dos, le poitrail ou le ventre. Mais avant, il est recommandé de « demander » au toutou, que ce soit le sien ou celui d’un inconnu dans la rue, son accord. « On se met sur le côté, et l’on présente son poing fermé à côté de sa tête, montre Séverine sur l’une de ses peluches. Si le chien nous renifle ou nous lèche, c’est bon ! Sinon, c’est qu’il ne veut pas, et une fois de plus, mieux vaut ne pas insister. »

Selon cette formatrice, aucune race de chien n’est prédisposée à davantage attaquer qu’une autre. Mais un bichon ou un rotweiler ne fera pas les mêmes dégâts… Si malgré les précautions, une attaque survient, là encore il y a des conseils à appliquer. « On colle ses mains au corps, on baisse la tête, et on ne bouge plus », mime Séverine, qui propose aux petits garçons, eux aussi, de « faire l’arbre ». Si le chien nous saute dessus et nous fait tomber, il est ensuite recommandé de « faire la pierre ». « On reste à genou au sol, on ne bouge plus et on met ses mains autour du cou pour le protéger, détaille la formatrice. On va devenir ininitéressant ce qui poussera l’animal à s’éloigner. »