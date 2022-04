Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une cinquantaine de personnalités du monde sportif ont décidé de s’aventurer sur le terrain de la politique et veulent mouiller le maillot pour éviter à la France d’avoir « une présidente d’extrême droite ». La judoka Clarisse Agbégnénou, le handballeur Nikola Karabatic, l’ex-basketteur Tony Parker ou encore l’ex-nageuse Laure Manaudou ont ainsi signé une tribune publiée mardi dans Le Parisien appelant à voter pour Emmanuel Macron. « Si nous sommes pleinement conscients des difficultés que traversent de nombreux Français, nous avons la conviction que le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes », écrivent les signataires de ce texte également publié par France Info.

Le mot est explicite et particulièrement lourd de sens. Joe Biden a confirmé mardi accuser son homologue russe Vladimir Poutine de « génocide » en Ukraine, quelques heures après avoir utilisé ce mot pour la première fois afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou. Jusque-là, l’administration américaine n’avait pas prononcé ce mot, employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien », a même ajouté le président américain.

Mission accomplie : dans un an, les valises des Bleues seront en Australie et en Nouvelle-Zélande. Victorieuse mardi de la Slovénie (1-0), l’équipe de France féminine de football a en effet décroché son précieux sésame pour le Mondial-2023 qui se déroulera du 20 juillet au 20 août. Au Mans, les joueuses de Corinne Diacre ont engrangé un huitième succès en autant de rencontres dans ce parcours qualificatif comptant encore deux derniers matchs en septembre. La France, en tête du groupe I avec 8 points d’avance, disputera donc la cinquième phase finale de son histoire en Coupe du monde, où elle tâchera de faire mieux qu’en 2011 (quatrième), 2015 et 2019 (quarts de finale). Surtout, cette qualification est bienvenue à trois mois de l’Euro.