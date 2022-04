C’est tabou. Au détour d’une conversation avec des amis ou collègues, peut-être vous êtes vous déjà posé la question : « Tu imagines si la personne à qui tu as donné procuration n’a pas voté pour le candidat que tu as choisi ? » Généralement, on balaye assez vite l’hypothèse d’un revers, mais statistiquement, difficile de se dire que ce n’est pas arrivé.

Au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle, et avec près d’1,5 million de procurations à travers le pays, certains ont peut-être outrepassé leur droit sans en parler à la personne concernée. Si vous faites partie de ces personnes, ça nous intéresse.

Lors du premier tour de l’élection présidentielle, vous avez glissé un bulletin autre que celui que l’on vous avait demandé dans l’urne ? L’avez-vous fait lors d’une élection précédente ? Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire ? Pour le second tour, le 24 avril, que ferez-vous ? Respecterez-vous le choix de votre ami, ou proche ? Racontez-nous en témoignant dans le formulaire ci-dessous, nous en ferons un article. L’anonymat est garanti.