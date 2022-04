Le vent d’Autan va souffler fort ce lundi dans les départements du Tarn et de la Haute-Garonne. Après des rafales enregistrées cette nuit à des vitesses allant de 60 à 70 km/h dans le Lauragais et de 80 à 90 km/h au pied de la Montagne Noire, Météo-France annonce une intensification ce lundi du vent dans les deux départements qui les a placés en vigilance orange.

🔶 2 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/Mgx3fkeiAY — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 11, 2022

Il va atteindre fréquemment les 80 à 90 km/h, voire 100 km/h du sud du Tarn au Lauragais en journée et devrait être de 80 km/h en région toulousaine au cours de cet après-midi.

Au cours de la soirée, et dans la nuit qui va suivre, il va encore s’intensifier. Selon les prévisionnistes, il va souffler de 110 à 120 km/h sur le piémont de la Montagne Noire, aux environs de Castres et dans le Lauragais et jusqu’à 100 km/h sur le Midi toulousain. Les rafales vont progressivement décroître au cours de la journée de mardi.