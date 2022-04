L’actu prend parfois trop de place dans nos vies, alors un peu de détox ne nuit pas. D’autant que 20 Minutes est là pour vous faire le récap des infos du week-end.

Les Français aux urnes pour l’élection présidentielle, la participation en baisse à 17 heures

Entre doutes et abstention, et après des mois d’une campagne atypique, les Français votent dimanche au premier tour de l’élection présidentielle, où la participation s’annonce à 17 heures en retrait par rapport à 2017. Au bureau de vote 607 de Marseille, certains ont longtemps hésité sur le bulletin à glisser dans l’enveloppe : « Sur les 12, j’en avais sélectionné 4 hier soir, et je me suis décidée ce matin », explique Françoise Reynaud, 55 ans.

La participation à 17 heures s’établit à 65 %, soit plus de quatre points de moins qu’en 2017 et 2012, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. En ce dimanche ensoleillé partout dans le pays, quelque 48,7 millions d’électeurs départagent les douze candidats à l’Elysée. Le verdict des urnes est attendu à 20 heures, avec les premières estimations des instituts de sondage. Elle est toutefois plus élevée de quatre points que le 21 avril 2002 (21,39 %), année record pour l’abstention à un premier tour d’élection présidentielle. Le sortant centriste Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) sont, comme il y a cinq ans, les favoris pour se qualifier au second tour le 24 avril, avec Jean-Luc Mélenchon (LFI) en embuscade dans le rôle du 3e homme. Les dernières enquêtes publiées dans la semaine promettaient entre 25 et 28 % des voix à Emmanuel Macron, 21,5 à 24 % à Marine Le Pen, et de 16 à 18 % à Jean-Luc Mélenchon.

Trois morts dans le crash d’un avion de tourisme au décollage près de Saint-Brieuc

Un avion de tourisme s’est écrasé dimanche matin après son décollage à l’aéroport de Saint-Brieuc, faisant trois morts, le pilote et deux passagers, a-t-on appris auprès du Codis des Côtes-d’Armor. Parmi les victimes figurent le pilote âgé d’environ 50 ans et un couple passager, âgés entre 20 et 30 ans, selon la même source, faisant état d’une vingtaine de secouristes présents sur les lieux de l’accident. L’accident a eu lieu vers 11h15 et l’appareil, un DR 400, « s’est crashé dans un champ », non loin de la piste de décollage, a indiqué le Codis. Deux fourgons incendie sont notamment présents sur les lieux de l’accident. Il s’agit d’un week-end noir pour l’aviation de tourisme en Bretagne. Samedi matin, un sexagénaire est mort lors d’un accident d’avion à Plouhinec dans le Morbihan, près de Lorient.

L’Ukraine prête pour « la grande bataille » dans l’Est, les évacuations se poursuivent

L’Ukraine se préparait dimanche à livrer une « grande bataille » dans l’Est de son territoire, cible prioritaire de Moscou, où l’évacuation des civils se poursuit dans la crainte d’une offensive imminente. « L’Ukraine est prête pour les grandes batailles. L’Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass », région de l’Est du pays, a déclaré samedi soir le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l’agence de presse Interfax-Ukraine. Les frappes aériennes et bombardements continuaient dans le même temps sur l’Ukraine. Dimanche matin, des bombardements à Kharkiv et dans sa banlieue, ont fait au moins deux morts, a annoncé le gouverneur régional Oleg Sinegoubov sur Facebook. « L’armée russe continue de faire la guerre aux civils, faute de victoires sur le front », a-t-il dénoncé, indiquant qu’au cours des dernières 24 heures, Kharkiv et sa banlieue avaient été bombardés 66 fois.

L’Ukraine a d’ailleurs ouvert 5.600 enquêtes pour crimes de guerre présumés sur son territoire depuis le début de l’invasion russe, a indiqué dimanche la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova sur la chaîne britannique Sky News.

Shehbaz Sharif pressenti pour devenir le Premier ministre du Pakistan

Dirigeant chevronné et sévère, Shehbaz Sharif est pressenti pour devenir le nouveau Premier ministre du Pakistan après la chute d’Imran Khan. Shehbaz Sharif devrait être désigné dès ce lundi par l’Assemblée nationale. Il est le frère cadet de Nawaz Sharif, qui a été trois fois Premier ministre avant d’être destitué en 2017 pour corruption présumée et emprisonné, puis libéré deux ans plus tard pour raisons médicales, et qui vit depuis en exil au Royaume-Uni. A 70 ans, le président de la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N), est lui-même un homme politique chevronné. Il a dirigé pendant des années le gouvernement de la province du Pendjab, la plus peuplée du pays et fief électoral.

Où suivre les résultats du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche soir ?

Ce dimanche 10 avril, le premier tour de l’élection présidentielle va occuper la quasi-totalité de l’espace médiatique. Dès la fin de l’après-midi, les chaînes de télé ouvriront des éditions spéciales pour commenter les chiffres de l’abstention, dévoiler les résultats et commenter leurs conséquences sur le paysage politique. Même si vous allez évidemment suivre cette soirée sur 20 Minutes grâce à ses journalistes partout en France, il se pourrait bien que vous ayez aussi envie d’allumer votre poste. Puisque nous ne sommes pas rancuniers, le détail de ce que proposeront les différentes chaînes dans cet article.

Découvrez les résultats de l’élection présidentielle 2022 dès 20 heures ce dimanche par ville, département et région sur 20 Minutes.