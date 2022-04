Un pas vers l’indépendance ? On n’en est pas là. Vendredi, le conseil régional de Bretagne réuni à Rennes s’est prononcé en faveur d’une plus grande autonomie, notamment législative, réglementaire et fiscale. La région a émis un vœu inédit demandant l’ouverture de « discussions » avec l’État pour gagner en autonomie. « Nous sommes conscients du caractère quelque peu sulfureux de la notion d’autonomie dans la grammaire politique française », a reconnu Aziliz Gouez, en présentant le texte pour le groupe autonomiste Breizh a-gleiz. « La Bretagne est prête, mature pour s’engager sur ce chemin de l’autonomie législative, réglementaire et fiscale », a-t-elle ajouté. Tous les groupes politiques se sont prononcés en faveur de cette autonomie, hormis le Rassemblement national.

Le député et conseiller régional LR Marc Le Fur a notamment souligné qu’il existait déjà en Alsace « un autre droit du travail plus protecteur des travailleurs, une autre Sécurité sociale plus protectrice ». « Il y a des législations spécifiques en France. Ceci nous ouvre des perspectives », a-t-il souligné. « Si nous allons dans ce sens, nous rendrions finalement un grand service à l’État lui-même ».

Le voeu est voté! La Région Bretagne demande officiellement l'ouverture d'un dialogue sur l'autonomie: partage du pouvoir législatif et réglementaire.

Voté à une majorité écrasante par des tendances politiques très diverses.

C'est historique. — Nil Caouissin (@NilCaouissin) April 8, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le vice-président du conseil régional Michaël Quernez a dit « oui à ce supplément d’âme qu’est l’autonomie » pour le groupe majoritaire. « Ce texte donne de la force à la Bretagne », a abondé le président PS de la région Loïg Chesnais-Girard, en estimant qu’il fallait « trouver une réponse à cette fatigue démocratique qui est là ».

Dans ce vœu, la Bretagne demande aux prochains gouvernement et parlement « d’entamer des discussions pour la définition d’un possible modèle d’autonomie pour la Bretagne, incluant une part de pouvoir législatif et réglementaire » mais aussi « une redéfinition des relations budgétaires entre la Région et l’État ». Le texte réclame aussi une consultation sur la réunification de la Bretagne à cinq départements incluant la Loire-Atlantique. Le vote de ce vœu intervient alors que le gouvernement s’est engagé à ouvrir en Corse un processus de discussions sur un éventuel statut d’autonomie pour l’île.