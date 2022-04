Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Terrorisme: Israël à nouveau frappé, au moins deux morts et 16 blessés dans une attaque à Tel Aviv

Une nouvelle attaque armée, provoquant des scènes de chaos au coeur de Tel-Aviv, a fait au moins deux morts et de nombreux blessés jeudi soir, endeuillant encore Israël après une série récente d’attentats dans lesquels au moins 13 personnes ont été tuées. Des témoins sur place ont indiqué à l’AFP entendre des coups de feu et vu des scènes de chaos dans le centre de Tel-Aviv, où la police israélienne était lourdement déployée. « Le terroriste a pris la fuite et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le traquer », a déclaré sur la rue Dizengoff, la porte-parole de la police israélienne, Mirit Ben Mayor.

Tempête Diego : Deux nouveaux départements placés en vigilance orange pour vents violents

La tempête Diego arrive. La vigilance orange pour vents violents a été étendue vendredi matin à deux départements supplémentaires, le Puy-de-Dôme (63) et la Haute-Loire (43) qui s’ajoutent aux Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) et la Charente-Maritime (17), a annoncé dans son dernier bulletin Météo-France, qui avait également déjà placé la Savoie (73) en vigilance orange pour le risque fort d’avalanche en montagne.

La tempête Diego se présente sur le proche atlantique ce vendredi matin, a indiqué le service météorologique à 06h00. Elle va traverser le pays aujourd’hui d’ouest en est.

Guerre en Ukraine : L’UE impose un embargo sur le charbon russe

Moscou encore un peu plus isolé économiquement. Les représentants des Vingt-Sept ont décidé jeudi un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes, dans le cadre d’une cinquième salve de sanctions contre Moscou, a annoncé la présidence française du Conseil de l’UE. Ce paquet « très substantiel » prévoit également l’interdiction d’exportations vers la Russie, notamment de biens de haute technologie, à hauteur de 10 milliards d’euros, et le gel des avoirs de plusieurs banques russes. Ces nouvelles mesures avaient été proposées par la Commission européenne après la découverte de dizaines de cadavres de civils le week-end dernier à Boutcha, près de Kiev.