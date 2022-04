Opération coup de poing dans le métro. Ce jeudi après-midi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans les stations du métro rennais​ avec la présence d’une cinquantaine de policiers municipaux et nationaux, de douaniers et de contrôleurs du réseau Star. Pendant près de deux heures, les agents ont procédé à des contrôles de stupéfiants et vérifié si les usagers étaient bien en règle et portaient le masque à l’intérieur des stations et des rames.

« Ces opérations ont un double intérêt, d’abord insécuriser tous ceux qui sont en infraction mais aussi sécuriser tous les autres voyageurs », souligne le commandant Renaud Moal, qui pilotait l’opération. « On marque aussi notre territoire avant l’ouverture de la seconde ligne de métro », poursuit le policier, précisant que les opérations de contrôle « vont s’accentuer dans les prochaines semaines ».

On ne connaît pas pour l’heure le bilan précis de l’opération. Selon les premiers éléments communiqués, une dizaine de personnes ont reçu une amende de 135 euros pour non-port du masque. Quatre autres ont également été verbalisées pour détention de produits stupéfiants.