Modes de déplacement, vitesse, smartphones… Le 5 avril, Axa Prévention a dévoilé son 18e baromètre du comportement des Français sur la route, et certains résultats sont assez alarmants. En ce début d’année, 80 % des automobilistes utilisent leur smartphone au volant, contre 69 % en 2021. Les usages sont multiples : 52 % passent des appels, 45 % utilisent leur GPS, 34 % lisent ou écrivent des SMS, 24 % regardent leurs notifications et 8 % publient des stories sur les réseaux sociaux. Les automobilistes utilisent également leur téléphone comme outil de travail : 15 % envoient des emails, 6 % participent à des réunions de travail. Sans compter les motards, cyclistes, usagers de la trottinette et piétons…

Un geste qui n’est pas sans conséquence puisqu’il multiplie par trois le risque d’accident, et par 23 en cas de lecture d’un SMS. Il peut aussi coûter cher avec une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire. Les Français, fous du volant ?

Utilisez-vous votre téléphone au volant ? Pourquoi le consultez-vous (SMS, GPS, appels…) ? Vous est-il arrivé d’avoir un accident à cause de votre téléphone ? Avez-vous été verbalisé ? Êtes-vous addict à votre smartphone au point de mettre les autres en danger ? Est-ce que ce baromètre vous alerte et vous fait prendre conscience de votre comportement au volant ? Pensez-vous agir différemment ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.