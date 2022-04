Il ne lui reste plus que neuf jours, jusqu’au vendredi 15 avril à 23h59 exactement, pour se manifester. En Loire-Atlantique, et plus précisément « dans la région nantaise », un illustre inconnu a dernièrement remporté la somme de 6 millions d’euros au Loto. Problème, cette personne ne s’est toujours pas manifestée pour réclamer son gain, rapporte la Française des jeux, qui a lancé un « avis de recherche » ce jeudi.

Si vous avez joué au Loto dans le département le 12 février dernier, vous êtes peut-être l'heureux gagnant. Encore faut-il avoir coché les cases 22, 28, 37, 40, 45 et le numéro chance 10. En Dordogne, le deuxième et seul autre joueur ayant remporté le jackpot ce soir-là a déjà empoché son lot.

Sollicitée par 20 Minutes, la Française des jeux précise que s’il n’est pas réclamé à temps, « le lot sera remis en jeu sous forme d’opérations promotionnelles ».