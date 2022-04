Il avait demandé à son entourage de voir si un bateau était à vendre, alors même qu’il tentait de traverser l’Atlantique à la rame en solitaire. Guirec Soudée est comme ça. Il n’a pas bouclé une aventure qu’il veut déjà en entamer une autre. Connu pour ses incroyables aventures dans les glaces du pôle Nord puis du pôle Sud avec sa poule Monique, le natif des Côtes d’Armor se lance dans une nouvelle carrière : celle de la course au large. Mardi, le jeune skipper a annoncé qu’il avait trouvé un sponsor capable de le financer jusqu’en 2025. Il a choisi de s’associer avec l’entreprise française Freelance.com pour voguer jusqu’au Vendée Globe dont le départ sera donné en novembre 2024. Avant cela, il espère aligner son Imoca sur un maximum de courses. Et notamment la Route du Rhum, dont le départ sera donné de Saint-Malo en novembre prochain.

Contrairement à son habitude, le navigateur s’est offert l’opportunité d’anticiper. Adepte de la grosse débrouille, Guirec était arrivé à Saint-Barth en 2013 avec un bateau d’occasion bien abîmé et 60 centimes en poche. Le point de départ d’une incroyable aventure sur les mers et les océans qui l’a amené à être prisonnier des glaces pendant 130 jours avec sa poule. Puis de devenir le plus jeune navigateur au monde à franchir le passage nord-ouest sur Yvinec, son fidèle bateau d’acier. Avant de l’emmener jusqu’à l’enfer du cap Horn sur un voilier pas du tout fait pour ça. Plus récemment, il a traversé l’Atlantique à la rame dans les deux sens, manquant même d’y laisser sa peau. Alors participer au Vendée Globe, c’est presque une formalité ? « Ça ne me fait pas peur, mais pour une fois, il faut que je m’y prenne à l’avance. Chaque mile navigué sera important. Je veux être sûr d’y avoir une place », assure le navigateur de Plougrescant.

Guirec Soudée espère participer au prochain Vendée Globe en 2024 avec son Imoca sponsorisé par Freelance.com. - Rivacom

Pour boucler son tour du monde en solitaire, Guirec s’est acheté l’Imoca avec lequel Benjamin Dutreux a terminé 9e du dernier Vendée Globe. Un bateau « ancienne génération » qui n’est pas équipé de foils mais a déjà brillé, notamment quand Roland Jourdain avait remporté la Route du Rhum à sa barre en 2010. Installé à Concarneau (Finistère), celui que l’on surnomme « Bilou » va héberger son ancien bateau et son nouvel ami Guirec au sein de son écurie Kaïros. « Participer au Vendée Globe pour moi, c’est comme aller sur la lune. Je n’ai aucune expérience en Imoca donc il va falloir que j’apprenne. Il y a beaucoup de boulot. C’est comme si je passais d’un tricycle à une formule 1 », glisse l’aventurier avec humour.

Devenu papa, Guirec Soudée va-t-il se poser ?

Papa d’une petite fille, Guirec Soudée vit toujours sur sa petite île d’Yvinec, dans les Côtes d’Armor. S’il admet avoir « encore plein de projets en tête », celui qui a eu 30 ans récemment réfléchira sans doute à deux fois avant de risquer sa vie dans des aventures folles. Pour lui, la course au large est presque un moyen de se poser, d’être sécurisé. « Je rêve depuis longtemps d’avoir un bateau qui va vite, capable d’évoluer dans du gros temps. Mais je veux rentrer dans ce Vendée Globe simplement, discrètement. » Le jeune papa détonne et étonne dans l’univers de la mer.

L'aventurier breton Guirec Soudée et sa poule dans le grand nord. - @Guirec Soudée

Décrit comme « surdoué » par certains, Guirec aime plaisanter sur la durée de ce tour du monde, qu’il aimerait boucler en quatre-vingt-dix jours. « J’ai peur que ce soit un peu court. Peut-être que je le ferai deux fois », s’amuse-t-il. A la fin de son tour du monde, il avait passé 170 jours en solitaire pour descendre toute l’Amérique avant de rallier l’Afrique du Sud.