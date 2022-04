« Bon courage pour les jeunes… Il va falloir s’adapter et rendre ce métier plus attractif. » Ce métier, c’est celui de professeur des écoles. Une profession exercée par Aude et Franck depuis plus de vingt ans. Ce couple de Saint-Mars-du-Désert, commune au nord de Nantes, n’a jamais quitté le corps enseignant depuis la sortie de l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) où ils se sont rencontrés. Lui, est professeur des écoles comme titulaire remplaçant. Elle, est désormais directrice d’école depuis cinq ans.

Un métier qui les passionne. Mais qui, parfois, les use aussi. Tout particulièrement depuis le début de la crise sanitaire et la mise en place des protocoles. « J’ai beaucoup de demandes de remplacements depuis l’arrivée du Covid », explique Franck, pour qui le rôle de remplaçant pousse à une adaptation permanente. « Mais il y a encore plein de titulaires qui ne sont pas remplacés, et je ne vous parle pas de ce que c’était quand on ne pouvait pas brasser les classes… », raconte le quinquagénaire.

A l’épreuve du Covid

De son côté, Aude estime que « les bonnes relations de l’école avec la mairie » lui permettent de bien travailler au quotidien, même s’il faut « être dans le relationnel et la diplomatie » auprès des parents. De l’autre côté, son mari a constaté une usure chez certains, du « burn-out » des professeurs des écoles aux « directeurs à bout ». « La pression des parents est de plus en plus forte. L’enseignant n’est plus vu comme une personne respectée », explique Franck, un peu désabusé. Pour autant, une pointe d’optimisme se révèle dans cette période de crise sanitaire, où le travail du corps enseignant a été mis en lumière : « Ça a permis à certains parents de voir tout le travail que c’était pour nous ». Puis le professeur des écoles enchaîne et tempère son propos : « Mais les gens oublient vite. Un peu comme cette idée du monde d’après, mise en avant par Macron ».

Franck et Aude, enseignants - P-A.Aubry/20 Minutes

Aude embraye sur la politique de l’actuel gouvernement en faveur de l’éducation. Avec une pédagogie qui a tendance à s’individualiser autour de chaque enfant, les professeurs ont dû s’adapter : « Désormais, on ne prépare plus une dictée pour la classe mais trois niveaux de dictée, par exemple. Cela aide les enfants mais on ne nous a jamais donné plus de temps pour s’en charger. » Franck ajoute : « Et Macron a dit qu’il faudra 30 minutes de sport par jour l’an prochain ! Mais comment ? »

« Pas dégoûtés pour autant »

Le nom de l’actuel chef de l'Etat suffit alors à lancer les discussions sur l’actuelle course à l’Elysée. « Une non-campagne », estime Franck. Quant à Aude, elle lève les yeux au ciel. S’estimant « loin » de ces débats passionnés sur la politique, elle ira voter dimanche, mais sans grande conviction. En face, Franck, plus optimiste, suit la campagne présidentielle avec attention et entretient régulièrement des débats enflammés au sein du cercle familial, avec ses trois fils. Il espère notamment voir les inégalités sociales se réduire lors du prochain quinquennat.

Sans oublier la réforme des retraites, dont il affirme être « résolument contre ». « J’ai plus peur pour nos enfants. A quel âge ils arrêteront ? » D’autant qu’il constate que son métier attire de moins en moins les jeunes. « Mais on n’est pas dégoûtés du métier non-plus, contrairement à certains collègues », tempère-t-il.

« Pas pessimiste pour moi, mais pour mes petits-enfants »

Autre thématique au menu de leurs préoccupations : la sécurité. Tout particulièrement depuis que l’un de leurs fils s’est fait agresser à plusieurs reprises à Nantes. Puis le couple enchaîne sur l’actualité : du Covid au conflit en Ukraine, en passant par le coût des carburants… « Sur le pouvoir d’achat, on n’est pas à plaindre. Mais on voit des familles en difficultés à l’école, notamment les parents seuls », explique Aude, qui a bien du mal, comme Franck, à apercevoir l’arrivée des jours meilleurs. « C’est vrai qu’on entend de plus en plus de personnes autour de nous qui disent qu’ils ne feraient plus un enfant aujourd’hui, voyant la situation internationale ou les défis écologiques qui nous attendent », lance Franck. « Je ne suis pas pessimiste pour moi. Je le suis pour mes futurs petits-enfants », ajoute la directrice d’école.

D’ailleurs, Aude ne sait pas encore à qui reviendra son vote ce dimanche. Mais sa crainte numéro un reste l’abstention, qu’elle redoute avec appréhension : « C’est ce qui me fait le plus peur ».