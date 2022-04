Va-t-il falloir se battre pour avoir son poulet rôti du dimanche dans les prochaines semaines en France ? C’est en tout cas « le point de préoccupation le plus fort » de Dominique Schelcher, le patron de Système U, « à court terme ». Au point de relayer au second plan les conséquences économiques de la guerre en Ukraine sur le pouvoir d’achat des Français.

Alors pourquoi dit-il cela ? « Lors de la précédente grippe aviaire en France, on avait abattu en gros plus de trois millions de volailles, là on en est à plus de 14 millions, donc effectivement dans les semaines qui viennent, il y aura de la tension sur l’approvisionnement de volailles et d’œufs. C’est une réalité. Elle est là et c’est un sujet franco-français. Tout l’Ouest est touché par ce phénomène et cette partie de la France produit énormément. Donc, il y aura des questions de disponibilité des produits », expliquait mardi sur Radio Classique celui qui est l’un des grands manitous de la grande distribution. Jusqu’où cela peut-il aller ? Une pénurie est-elle possible ?

Une crise historique à tous points de vue

Sur le terrain, tous les acteurs sont en tout cas unanimes sur la gravité de la situation. Et les mots sont forts : « historique », « inédite », « exceptionnelle »… « C’est tout simplement la plus grosse crise de grippe aviaire de notre histoire », résume Maxime Chaumet, secrétaire général du Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO. Pour comprendre ce qu’il se passe en ce moment, il faut se tourner vers Marie-Pierre Pé, la directrice du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras ( Cifog) : « On vit une situation hors normes, dit-elle, car on a eu l’introduction du virus dans la période de migration ascendante (vers le nord) dans la région des Pays-de-la-Loire. On n’avait jamais vu ce genre contamination à cette période de l’année. En plus, ce variant est extrêmement agressif. La période d’incubation de 5 jours peut aller jusqu’à 8-10 jours et surtout les animaux ne montrent pas forcément de symptômes. »

Grippe aviaire : Situation « très difficile » en Vendée, avec au moins 450 élevages contaminés https://t.co/Nfje9r06j5 via @20minutesplanet pic.twitter.com/eyQ49r9kJJ — 20 Minutes Planète (@20minutesplanet) March 23, 2022

Résultat, alors que le Sud-Ouest commençait à voir le bout du tunnel, le rebond n’est que plus fort puisque l’épizootie vient de s’attaquer à « la deuxième plus grosse région productrice de volailles et plus particulièrement le bassin Vendéen » comme le rappelle Yann Nédélec, le directeur de l’ANVOL (Interprofession de la volaille de Chair). En volume d’animaux, on est sur une zone cinq fois plus peuplée dans les Pays-de-la-Loire que dans le Sud Ouest ce qui explique l’explosion du nombre de bêtes abattues.

Selon Yann Nédélec, on vient d’ailleurs de franchir le 31 mars la barre des 1.000 foyers contaminés. « Les éleveurs vivent aujourd’hui avec la peur au ventre, avoue Michel Queuille de la FDSEA, lui-même éleveur de canards en Corrèze. En ce moment, ça démarre dans tous les sens. Le virus est en train de mettre la production à terre. » Un exemple, la Dordogne, qui n’avait plus connu de cas de grippe aviaire depuis six ans, vient d’en découvrir cinq en l’espace de quelques jours. Pour l’instant, seule la Bretagne, la plus grande région productrice de volailles, est épargnée mais Marie-Pierre Pé prévient : « Si la Bretagne venait à être touchée, ce serait absolument dramatique pour la filière ! »

Pas encore l’heure de parler de pénurie

Reste maintenant à savoir si cette situation peut avoir rapidement des conséquences pour les consommateurs. Sur ce point, les avis divergent. Certains sont plus alarmistes que d’autres. Pour un éleveur des Deux-Sèvres, « il y a clairement un risque réel de pénurie d’œufs, de poulets ou de canards car la différence par rapport aux années précédentes, c’est que tout ce qui est à plume est touché ». Yann Nédélec, lui, « ne pense pas qu’il y a un risque de pénurie à proprement parler en revanche, il peut y avoir des tensions temporaires sur certains produits comme le canard de chair, la pintade ou la caille. » Et sûrement le poulet si l’épidémie poursuit son chemin.

Un élevage de poules. - Tristan Reynaud/SIPA

Michel Queuille pointe une autre répercussion possible dans les prochaines semaines. « On pourrait aussi terriblement perdre en qualité car si ça continue, on va peut-être devoir augmenter les importations et je peux vous dire qu’un poulet de chez nous n’a rien à voir avec un poulet brésilien ou même polonais. » En France, un poulet consommé sur deux est importé. Les professionnels rappellent au passage que d’autres grands pays producteurs de volailles sont également fortement touchés par l’épizootie de grippe aviaire, sans oublier l’Ukraine où tout est à l’arrêt.

En revanche, il n’y aurait aucune inquiétude à avoir pour Pâques. Tout le monde devrait bien avoir des œufs dans son omelette. Maxime Chaumet du CNPO veut « rassurer les gens » : « On a 50 millions de poules en France et on est le premier producteur d’œufs d’Europe [15 milliards par an]. Oui, on a un marché sous tension mais il n’y a pas de risque de pénurie ! Par contre, on va avoir des tensions pendant plusieurs mois, ça va durer. Mais l’œuf ne deviendra jamais un produit de luxe. S’il y a des augmentations, elles seront à la marge et surtout elles seront avant tout dues à l’augmentation du coût de production avec la hausse des matières agricoles [l’aliment représente 65 % du coût de production] ».

Cela pourrait durer de longs mois

En attendant, tout le monde est sur le qui-vive et ce n’est pas toujours facile à gérer. « Au-delà de l’épidémie, pour nous, la chose difficile ces derniers jours, c’est de se remettre en ordre de bataille », reconnaît Marie Griffaton, éleveuse de poules pondeuses bio à Cunège, en Dordogne. Globalement, tous les acteurs des filières s’interrogent sur leur avenir. Pour le Corrézien Michel Queuille « la question aujourd’hui est de savoir comment on va se remettre de cet épisode. Comment on va redémarrer. Pour nous, près de 80 % des élevages consacrés à l’accouvage [la reproduction], sont touchés en Vendée. Je suis très, très inquiet ». Les règles sont en plus souvent très strictes. Le vide sanitaire, qui peut s’étendre sur plusieurs kilomètres, dure un bon mois après le dernier abattage. Mais, les cas continuant à être détectés, le calendrier de sortie de crise est difficile à fixer.

Au mieux, il n’y aura pas de retour à la normale avant mi-2023 pour la plupart des professions. Le poulet rôti du dimanche est bien en sursis.