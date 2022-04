Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Zelensky s’exprimera mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU sur le « massacre de Boutcha »

C’est une première en près de six semaines de conflit. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’exprimera mardi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine, dominée par « le massacre de Boutcha », a annoncé lundi sur Twitter la mission diplomatique britannique qui préside en avril cette instance des Nations unies.

Moscou a pour sa part démenti avoir tué des civils à Boutcha, le Kremlin et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov évoquant des « falsifications » et mises en scène ukrainiennes. Mais des images satellites montrent que des cadavres étaient dans les rues de Boutcha depuis au moins trois semaines – quand Moscou contrôlait la ville, donc.

Meurtre d’une postière dans l’Ain : Mamadou Diallo acquitté « au bénéfice du doute »

ll a clamé son innocence tout au long du procès : Mamadou Diallo, accusé du meurtre sanglant d’une postière en 2008 à Montréal-la-Cluse, a été acquitté lundi par la cour d’assises de l’Ain « au bénéfice du doute ». Un peu plus tôt dans la journée, l’avocat général Eric Mazaud avait pourtant réclamé une peine de 30 ans de réclusion contre l’accusé de 32 ans, confondu par son ADN près de dix ans après les faits, alors que l’enquête demeurait fixée sur l’ancien acteur Gérald Thomassin. Mais après près de cinq heures de délibéré, il a été acquitté du chef de meurtre.

L’ancien ambulancier a en revanche été condamné à deux ans d’emprisonnement - peine couverte par sa détention provisoire - pour le vol d’une liasse de billets qu’il reconnaît avoir commis lorsqu’il s’est rendu sur les lieux du crime, avant, selon lui, de prendre la fuite après avoir découvert le cadavre de la victime.

Condamnés en 2019 pour viol, deux ex-policiers du 36 Quai des Orfèvres jugés en appel

En 2019, le procès d’Antoine Q. et Nicolas R. s’était terminé brutalement pour ces deux anciens policiers d’élite. Condamnés à sept ans de prison ferme et reconnus coupables de viol en réunion par la cour d’assises de Paris, ces ex-membres de la prestigieuse brigade de recherche et d’intervention (BRI) avaient alors quitté l’île de la Cité menottes aux poignets. Une issue marquante, à l’image des débats qui s’étaient tenus pendant trois semaines.

Accusés depuis 2014 par une touriste canadienne, Emily Spanton, les deux hommes ont fait immédiatement appel de cette décision. Ce mardi, tous doivent se retrouver au tribunal de Créteil pour le procès en appel de cette affaire du « viol du 36 », en référence aux locaux historiques de la police judiciaire, le 36 Quai des Orfèvres, où se sont déroulés les faits.