Jumelles vissées sur les yeux, l’agent fait un signe à son collègue pour arrêter la prochaine voiture, une C5 noire qui remonte le quai Perrache de Lyon longeant l’ancienne autoroute A7. Coup de sifflet. Au volant, le jeune conducteur obtempère facilement mais affiche un visage étonné.

« Vous rouliez à 50 km/heure », lui indique le policier municipal avant de demander son permis et les papiers du véhicule. « Oui, pourquoi ? C’est limité à 30 km/h ici ? », questionne le jeune homme d’un air tout penaud. Réponse affirmative. Depuis le 30 mars, Lyon est devenue une Ville 30. Dans 84 % des rues, la vitesse de circulation a été ramenée à 30 km/h. Mais ça, Bastien en avait une connaissance partielle.

« Si ça peut éviter des accidents, je comprends »

« J’en avais entendu parler mais je ne savais pas quand cela rentrait en vigueur, confesse-t-il. Et je ne savais même pas quelles rues étaient concernées. Mais ça va, ils ont fait preuve de gentillesse. » Le garçon s’en tire avec un rappel à l’ordre. Pas de contravention, ni de point retiré. Pour cette fois.

Mine contrite, Sonia est également invitée à se garer. Verdict : 38 km/h. « Ah oui, c’est énorme, lâche-t-elle en rigolant. Je préfère en sourire. Certains roulent à 150 km/h et ne se font pas avoir. C’est le jeu », réagit-elle avant d’apprendre qu’elle, aussi, échappe à la sanction. Encore toute surprise, la quadragénaire indique habiter Annonay, en Ardèche. « Je suis venue voir une amie à Lyon, je ne travaille pas ici. Je ne savais même pas que cette mesure avait été prise, justifie-t-elle. Je ne suis pas sûre que ça sera respecté par tout le monde mais si ça peut éviter des accidents, je comprends. »

Un mois de tolérance

Au volant de sa 206, Inès a été contrôlée à 42 kilomètres/heure et paraît tout aussi interloquée que les précédents automobilistes. « Ah bon, c’est 30 km/h ici. Je ne pensais pas, il n’y avait pas panneau, ni de marquage au sol l’indiquant », répond-elle en toute honnêteté. Même étonnement chez Alexandre, appréhendé à 48 km/h. « Je n’ai pas vu de limitation marquée par terre », assure poliment le père de famille. « Quand vous entrez dans l’agglomération, il y a un panneau indiquant que la limitation est à 30 km/h. Ça veut dire que c’est désormais le cas partout, sauf dans quelques rues où la vitesse reste à 50 km/h. Et là, c’est marqué au sol et c’est indiqué par des panneaux », explique l’agent.

Pendant un mois, l’unité mobile de contrôle de Lyon, qui regroupe 30 agents, ne verbalisera pas, préférant informer les automobilistes et distribuer des flyers. « Il faut un peu de temps pour amener un changement de comportement auprès des usagers de la route, indique Christophe Spaeter, directeur de l’UMC. Si le dépassement est léger, on fait preuve de pédagogie. »

Depuis la semaine dernière, les policiers ont déjà procédé à plusieurs contrôles. « Globalement, la nouvelle réglementation est déjà bien respectée même si certains axes se prêtent à plus de vitesse », constate l’agent municipal. Mais dans un mois, les premières verbalisations tomberont. 135 euros d’amende si vous ne levez pas le pied.