Mardi dernier, l’Etat, les collectivités locales et des associations présentaient le dispositif d’accueil de quelque 1.600 réfugiés ukrainiens sur un ferry de la compagnie maritime Corsica Linea. Aujourd’hui, une pétition en ligne, lancée le 6 mars et qui a déjà recueilli plus de 25.000 signatures, demande que des mêmes réfugiés fuyant la guerre soient logés sur un yacht russe immobilisé à La Ciotat ( Bouches-du-Rhône).

Saisi le 3 mars alors qu’il tentait de quitter précipitamment le chantier naval où il se faisait refaire une beauté avant l’été, ce yacht, long de 86 mètres, appartient à la société Rosneft, dont le principal actionnaire est Igor Setchine, un ex-vice-Premier ministre russe du gouvernement de Vladimir Poutine.

Philippe Bonneau, l’initiateur de cette pétition, est habitant de La Ciotat et « un militant altermondialiste, membre d’Attac », explique-t-il. Dans une mise à jour de sa pétition, il a souhaité « que le mouvement national de solidarité qui s’exprime autour des réfugiés ukrainiens est très encourageant et devrait sans doute se déployer dans les mêmes conditions pour tous les réfugiés ».