Pour mettre un peu de beurre dans les épinards de ses administrés, la mairie de Burlats a décidé d’offrir un « bon carburant » à tous les foyers de ce village du Tarn, qui vient s’ajouter à la remise de 15 à 18 centimes par litre décidée par le gouvernement. « Il y a une flambée des prix de l’énergie, des matières premières, une baisse du pouvoir d’achat. Alors on s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour nos administrés », explique Serge Sérieys, le maire de cette commune tarnaise de 2.200 habitants au nord-est de Castres qui a voté la décision jeudi soir en conseil municipal.

Dans les semaines à venir, les 1.000 foyers de cette petite collectivité pourront récupérer leur bon d’un montant plafonné à 60 euros et aller faire leur plein dans un supermarché voisin avec lequel la mairie a passé une convention. Une dépense de 60.000 euros inscrite au budget du conseil municipal et qui ne concerne que les résidences principales.

« Cela représente 15 % de la recette de la taxe foncière, on a fait des économies un peu partout, c’est un exercice qui n’est pas simple mais on a réussi. C’est notre rôle d’élu, on n’est pas là que pour faire du goudronnage », lâche l’édile sans étiquette.

Déjà une aide sur le prix de l’eau

Pour les élus, il était important de faire un geste pour le pouvoir d’achat des administrés dans une commune où « la voiture est indispensable » pour les déplacements quotidiens. Une mesure dans la droite ligne de celle qu’ils avaient déjà prise lors du mouvement des « gilets jaunes ». La mairie de Burlats avait alors décidé d’offrir les 20 premiers m3 d’eau consommés par ses habitants, soit une économie d’environ 50 euros par an pour les consommateurs. Et quatre ans plus tard, les foyers burlacois en bénéficient toujours.