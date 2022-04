Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Indignation en Occident après la découverte de civils abattus à Boutcha en Ukraine

« Tortures », « meurtres »… L’Europe et les Etats-Unis sous le choc après la découverte de fosses communes et de centaines de corps de civils, à Boutcha, près de Kiev, récemment reprise aux forces de Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé les troupes russes et a parlé de « génocide ». Dimanche, Moscou a démenti toute exaction de son fait. Les Occidentaux ont dénoncé des « crimes de guerre » et réclamé une enquête pour établir les faits. Ils veulent désormais adopter de nouvelles mesures contre Moscou.

Quatrième sacre pour Viktor Orban en Hongrie

Il a déjoué tous les pronostics. Le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban a remporté dimanche une quatrième victoire d’affilée, bien plus facilement que prévu, à l’issue de législatives hongroises, à l’ombre de la guerre en Ukraine. Les analystes avaient prédit une bataille serrée mais les résultats sont sans appel : le parti Fidesz de Viktor Orban recueillait 53,35 % des voix après le dépouillement de 93 % des bulletins, contre 34,75 % pour l’opposition, a précisé le Bureau national électoral. L’affluence a été forte, s’approchant des records enregistrés en 2018. « Nous avons remporté une victoire exceptionnelle – une victoire si grande qu’on peut sans doute la voir depuis la lune, et en tout cas certainement depuis Bruxelles », a déclaré tout sourire Viktor Orban, habitué des bras de fer avec l’UE.

Les Français invités à modérer leur consommation d’électricité ce lundi

La vague de froid qui touche la France en ce début du mois d’avril inquiète le gestionnaire du réseau électrique français (RTE), qui alerte sur une surconsommation d’électricité. « On demande de faire des écogestes, mais il n’y a pas de coupures de prévues » a indiqué RTE ce dimanche à 20 Minutes, précisant maintenir les prévisions de la veille. Les Français et Françaises sont invités à baisser leur consommation ce lundi matin, en particulier entre 7 heures et 10 heures. Samedi, un communiqué de l’entreprise incitait les entreprises ainsi que les « Français qui le peuvent » à « décaler leur consommation d’électricité à ce week-end plutôt que lundi en ce qui concerne l’usage d’appareils électroménagers ».