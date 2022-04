Vers la fin de l’épisode neigeux ? Trois départements sont encore en vigilance orange en raison de la neige et du verglas. Il s’agit de la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. L’épisode neigeux notable persistera encore dans le nord et l’est du Massif central samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. De plus, sous un vent de nord-ouest soutenu, les conditions seront favorables à la formation de congères.

Dimanche, il fera froid et il y aura encore un peu de neige surtout sur les massifs. En Alsace, dans le Jura et les Alpes du Nord jusqu’au Massif central, Limousin et nord de l’Occitanie, le ciel restera bien encombré. Jusqu’en mi-journée, quelques chutes de neige seront possibles. Elles seront plus fréquentes sur le Massif central, et même en plaine où elles pourront encore très temporairement blanchir les sols.

Temps instable sur la Corse et en PACA

L’après-midi, les précipitations neigeuses se limiteront au relief à partir de 400 à 500 m d’altitude tout en faiblissant. Sur les Pyrénées, là aussi, les nuages resteront bloqués et accompagnés de chutes de neige, dès 300 m d’altitude le matin, puis 500 m en journée. Sur la Corse et dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le temps sera plus instable, avec un ciel de plus en plus menaçant en matinée, annonçant de nombreuses averses, parfois orageuses, qui donneront de la neige sur le relief dès 800 à 1000 m.

A l’opposé, près de la Manche, les nuages et les averses seront nombreux en matinée, quelques flocons seront possibles. Au fil de l’après-midi, les ondées s’atténueront. Sur le reste du pays, le ciel sera plus variable, alternant passages nuageux et belles éclaircies. Dans le Sud-Ouest, les nuages deviendront prédominants l’après-midi et s’accompagneront parfois d’ondées.

Le mistral et la tramontane souffleront en rafales à 70/80 km/h puis faibliront en soirée. Les gelées seront quasiment généralisées dans le pays, mis à part les bords de mer, avec des minimales qui s’abaisseront jusqu’à -4 à 0 °C, localement -5 dans le Nord-Est et le Massif central. Les maximales seront comprises entre 4 et 8 degrés sur le Nord-Est, 6 à 10 degrés sur le reste du pays, 9 à 14 degrés sur les régions méditerranéennes.