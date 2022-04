Ebranlés par la crise sanitaire du coronavirus, les propriétaires d’un club libertin à Beauvais, dans l’Oise, ont décidé de vendre leur fonds de commerce. L’annonce a été postée sur le site du Bon Coin, lundi dernier, au prix de 160.000 euros. Pour cette somme, le futur acquéreur aura un outil de travail prêt à l’emploi, pourvu qu’il s’agisse de reprendre la même activité.

Situé rue de Clermont, à l’entrée de Beauvais, l’Entre-deux possède une renommée qui dépasse les limites communales. Une réputation liée à son activité peu banale et au fait que ce type d’établissement n’est pas très répandu dans le coin. D’ailleurs, les avis sur Internet sont plutôt élogieux : « Top ambiance sexy et courtoisie de rigueur », ou encore, « taille humaine et personnel sympa », peut-on lire. Mais le coronavirus est passé par là, au grand désespoir de certains habitués : « Les règles sanitaires sont très très bien respectées, ce qui dénature complètement l’esprit du lieu », déplore un couple.

Des gestes barrières pénalisants pour une telle activité

Lorsque les bars ont pu rouvrir, les gestes barrières ont certes été pénalisants, mais beaucoup moins que pour un club libertin. Du coup, les propriétaires de l’Entre-deux passent la main. « Vends fonds de commerce, superficie 300 m2 » à 160.000 euros, annonce le post sur Le Bon Coin.

Tout est laissé en l’état et le texte détaille les divers équipements, notamment 5 coins câlins, une salle de visionnage, un « glory hole », 2 coins VIP, une cage ou encore 2 barres de pole dance. Le prix comprend aussi, et ce n’est pas négligeable, une licence 4 permettant la vente d’alcool. Libre au futur acheteur de conserver l’âme du lieu ou d’en faire un simple bar, quitte à laisser la cage vide.