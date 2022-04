Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Vingt-deux départements placés en vigilance orange neige et verglas

L’hiver est de retour. Météo-France a étendu ce vendredi matin son alerte orange neige et verglas à 22 départements, du Nord et de la Normandie, du Massif Central, des Pyrénées et des Alpes, invoquant un « épisode neigeux notable ». L’organisme de prévisions météorologiques avait déjà placé 11 départements en vigilance orange dès jeudi.

Loïk Le Priol a été placé en rétention avant d’être présenté à un juge ce vendredi pour l’assassinat de Martin Aramburu

Il a foulé le sol français ce jeudi. Près de deux semaines après l’assassinat de l’ancien rugbyman Federico Martin Aramburu le 19 mars à Paris, l’un des principaux suspects, Loïk Le Priol, a atterri à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle en fin de journée. Il a été placé en rétention judiciaire à son arrivée en provenance de Budapest, a indiqué une source judiciaire à l’AFP. L’ancien commando des marines, également militant du GUD, sera présenté vendredi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen, puis à un juge des libertés et de la détention pour statuer sur son éventuel placement en détention provisoire, a précisé cette même source à 20 Minutes. Une enquête a été ouverte après le drame par le parquet de Paris pour « assassinat » et confiée à la brigade criminelle.

L’Europe sommée de payer le gaz russe en roubles

Va-t-il couper les vannes ? Moscou menace de couper l’approvisionnement en gaz aux pays « inamicaux » qui refuseraient de payer en roubles, dès le 1er avril. Le président russe Vladimir Poutine a menacé ces acheteurs de stopper leur approvisionnement s’ils ne se pliaient pas aux exigences du Kremlin, une mesure destinée à soutenir le rouble qui affecterait principalement l’Union européenne, très dépendante. « Ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. Et de ces comptes ils devront payer le gaz livré et cela dès demain [ce vendredi] », a-t-il déclaré. L’Allemagne et la France se « préparent » à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, les Européens refusant le paiement en roubles exigé par Moscou, a réagi le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire.