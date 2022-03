Jeu de retraités. Réservé à une élite sociale… La réputation du bridge n’est pas toujours glorieuse. Pourtant, ce jeu de cartes, assez complexe il faut bien le dire, entend se rajeunir depuis plusieurs années. Deux jeunes nantaises illustrent ce changement voulu par la fédération française de bridge. A 14 ans, Ninon Bens et Eulalie Bonin n’ont pas choisi la facilité. Mais leur logique et leur sens tactique font d’elles des joueuses hors pair. Du championnat de France au championnat d’Europe, elles ont aussi remporté le Channel Trophy avec l’Equipe de France des moins de 26 ans, le 13 mars dernier.

Une compétition qui rassemble les équipes nationales jeunes de bridge de quatre nations : France, Angleterre, Pays-Bas et Belgique. Elles deviennent ainsi les plus jeunes joueuses françaises à avoir remporté ce trophée. « Nous étions les plus jeunes du tournoi », raconte le duo, qui performe en Tricolore depuis bientôt trois ans. « Les autres joueurs avaient tous au moins la vingtaine », explique le duo de choc.

Une bouteille de vin comme prix

Partenaires en club au Bridge Atlantique Association (B2A) de Nantes, les deux jeunes filles ont découvert ce loisir, très pratiqué en France (près de 100.000 licenciés, 2e rang mondial), par l’intermédiaire de leurs grands frères. « Au début, je n’étais même pas au courant qu’il existait une Équipe de France de bridge ! », raconte Ninon, qui a fait ses débuts dans le jeu de cartes par l’intermédiaire du collège. « On ne peut pas commencer trop tôt non plus, car cela demande un esprit d’équipe très fort avec son duo. C’est ce jeu à deux qui me plaît beaucoup », ajoute Eulalie.

bridge nantes - P-A.Aubry/20 Minutes

Les deux Nantaises illustrent bien la volonté de la Fédération d’attirer un nouveau public autour de ce jeu de cartes qui demande logique, tactique et concentration. Car c’est un fait : le bridge est largement pratiqué par un public de plus de 60 ans. « Lors de certains tournois, on a plutôt l’habitude de jouer contre des papys et mamies ! », s’amusent les deux jeunes joueuses. Lors de son premier tournoi, la jeune équipe avait surpris tout son monde en remportant le premier prix : « On avait gagné une bouteille de vin ! », se souviennent-elles. Le public attendu n’était pas vraiment celui de deux adolescentes. « Les autres joueurs nous demandent toujours quel âge on a. Ils sont souvent surpris de nous voir », explique Ninon. Quant à leurs amis : « Ils se demandent pourquoi on fait ça. La plupart ne connaissent pas le bridge. »

« On n’a pas prévu d’arrêter ! »

De leur côté, Eulalie et Ninon en ont fait une véritable passion. Comme des sportives de haut niveau, elles s’entraînent chaque jour pour affiner leurs tactiques de jeu. Trois entraînements en ligne par semaine, un entraînement avec le groupe France chaque vendredi, deux heures de jeu le samedi matin au club. Sans oublier les compétitions le week-end…

Le bridge, qui rêve de devenir sport olympique, fait aujourd’hui partie du quotidien de Ninon et Eulalie. Les deux joueuses se préparent désormais pour le Championnat d’Europe, qui aura lieu en juin prochain aux Pays-Bas. Et le duo entend poursuivre sur sa lancée. « Le bridge, mine de rien, ça libère, on ne pense pas à autre chose quand on joue. Et on n’a pas prévu d’arrêter ! » La retraite est encore loin pour les deux Nantaises.