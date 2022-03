Une blondinette de 5 ans construit une tour avec une jeune fille en sweat orange. Sans se parler, elles s’échangent les briques en riant. On se croirait dans une garderie, alors que juste derrière, la mère de la blondinette remplit des papiers pour pouvoir séjourner en France. Nous sommes dans un Centre d’accueil pour la protection temporaire, ouvert ce lundi à Villeurbanne, où sont centralisées les démarches administratives échues aux réfugiés.

150 personnes par jour, presque uniquement des femmes et des enfants ukrainiens, sont invités à suivre un parcours bien balisé, de box en box : constitution des dossiers de demande d’autorisation de séjour (valable 6 mois et renouvelable jusqu’à 3 ans), Education nationale (les enfants ne peuvent être scolarisés que si les parents ont obtenu l’autorisation provisoire de séjour), Pôle emploi, visite médicale… Tous patientent dans le calme, bien que l’attente soit rallongée par la traduction.

Des sourires pour franchir la barrière de la langue

Un grand barbu, vêtu du gilet de la Croix-Rouge, réchauffe l’ambiance en distribuant des bouteilles d’eau, des bonbons et des clins d’œil. François a fait 600 km depuis Agen pour prêter main-forte à ses collègues, « sur un coup de tête, donner ce qu’on a à donner. Il y a la barrière de la langue mais avec des sourires et quelques blagues, tout le monde se comprend, dit-il. Ces gens ont perdu leurs repères, mais les problèmes n’existent que si on pense que ce sont des problèmes, alors quand on n’y pense pas, il n’y en a plus, c’est tout naturel ! »

Marjolaine, bénévole à la Croix-Rouge, accueille elle aussi femmes et enfants avec du bon sens en guise de consignes. « Comme au gymnase de Bellecombe, on a mis en place un espace plein de jeux pour les enfants, où des volontaires en service civique peuvent jouer avec eux, explique-t-elle. Ça libère les parents, parce que passer une journée entière ici avec des enfants qui ont faim, soif ou qui s’ennuient, ça peut devenir infernal. Alors que là, ils peuvent se consacrer à remplir les formulaires. »

Une nouvelle mission pour les jeunes en service civique

Les jeunes volontaires assis sur le tapis de jeux sont vêtus de sweats orange siglés Unis-Cités, l’organisation qui regroupe les services civiques. Parmi eux, Anaïs, 18 ans, inscrite depuis novembre, pour une mission de 8 mois. « J’avais envie de m’engager pour l’intérêt général, et le service civique était une bonne option pour moi », raconte-t-elle. « On a été sollicités par la Croix-Rouge pour venir ici dès lundi. Jusqu’ici, on accompagnait l’association ASET (Aide à la Scolarisation des Enfants Tziganes), ce qui nous a permis d’acquérir de l’expérience avec les enfants. » Dans ce Centre, « le plus important, c’est d’être là pour eux, de passer un bon moment. Ils ont sûrement envie d’oublier un peu le reste et vivre leur vie d’enfants », dit-elle.

Judith, 24 ans, a pris une année de césure après son master de santé au travail. Elle vient d’arriver au Centre et prend plaisir à s’occuper de ces enfants joyeux, très concentrés sur leurs constructions. « Je ne pense pas qu’ils réalisent, ils montrent une part d’insouciance, ils ont juste l’air contents de passer un moment avec nous », remarque-t-elle.

François acquiesce : « Les enfants voient leurs parents, leurs proches autour d’eux, alors ça va, tout se passe très bien. Ils sont dans la même situation que nos grands-parents qui ont vécu des situations de guerre. Après, comme eux, ils vont grandir et construire leur bonheur. Alors, autant leur apporter un peu de bonheur maintenant. »