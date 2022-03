Il va falloir lever le pied sur les routes lyonnaises. Annoncée en septembre dernier, la mesure Lyon « Ville 30 » est entrée en vigueur ce mercredi. 84 % de la carte routière est désormais limitée à 30 km/h, contre 37 % jusque-là. Seulement 13 % des rues restent limitées à 50 km/h, notamment le tunnel de la Croix-Rousse, une partie des quais du Rhône, la rue Garibaldi ou encore le boulevard des Belges.

De nouvelles habitudes à prendre au volant pour les Lyonnais qui se montrent partagés sur cette nouvelle mesure. Habitante du 4e arrondissement, Stéphanie voit ça d’un bon œil : « Ici sur le boulevard de la Croix-Rousse, il y a plusieurs écoles et beaucoup de circulation, donc si ça permet davantage de sécurité pour les enfants, c’est une bonne chose ».

84% des routes lyonnaises sont dorénavant limitées à 30 km/h. - OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

« C’est plus une mesure politique »

Pour d’autres, comme Philippe, également croix-roussien, la pilule a plus de mal à passer : « Plus ça va et moins on roule vite. Bientôt, on sera tous à pied. Dans certaines zones, je peux le comprendre, mais là, quasiment toute la ville, c’est trop. Déjà qu’on passe beaucoup de temps dans les bouchons, ça va être encore pire maintenant ».

Alain, qui habite en Presqu’île, a encore une autre analyse : « Honnêtement, il y avait très peu d’axes où on pouvait rouler à 50 km/h, à cause des bouchons ou des limitations déjà en place. Donc ça ne va pas changer grand-chose à mon quotidien, c’est plus une mesure politique ».

A partir du 30 mars 2022, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité de la ville de Lyon.

Plus d'informations 👉 https://t.co/qB0F75GyeT

Carte des rues lyonnaises 👉 https://t.co/7wUjTxctJn pic.twitter.com/aZSgupi2il — Ville de Lyon (@villedelyon) March 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Des verbalisations « pédagogiques » durant un mois

Du côté de la ville et de la métropole, on avance l’argument de la sécurité pour défendre cette mesure. Les élus veulent faire baisser le nombre de morts et de blessés graves à cause d’accidents de la route, alors que 17 piétons avaient perdu la vie dans la métropole en 2019. Selon la ville de Lyon, réduire la vitesse à 30 km/h permettrait de diviser la distance de freinage par deux et d’atténuer les chocs avec les piétons, augmentant leurs chances de survie.

Si vous avez du mal à vous adapter à ces nouvelles limitations, pas de panique, la mairie annonce que durant tout le mois d’avril, il n’y aurait pas d’amendes, seulement des verbalisations « pédagogiques ».