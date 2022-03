Dans un communiqué publié lundi, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, « exige » de la SNCF « le paiement de pénalités » en raison de plusieurs dysfonctionnements observés la semaine dernière sur la ligne TER Lyon- Grenoble.

« La situation, inacceptable pour les usagers, ne peut plus durer », s’agace l’élu rappelant que des perturbations avaient déjà été enregistrées au mois de décembre. A l’époque, l’entreprise avait supprimé la moitié des trains sur cet axe pendant deux semaines à cause d’un « problème de disponibilité de matériels » et de manque d’effectifs dans les centres de maintenance.

Des retards provoqués par des causes extérieures

« Chaque retard est aujourd’hui enregistré et décompté. Chaque retard entraînera le paiement de pénalités, tel que spécifié dans la convention entre la Région et la SNCF, signée en 2017 », rappelle Laurent Wauquiez, accusant la SNCF de ne « pas respecter ses engagements ». Afin d’assurer la régularité des trains, la région avait instauré un système de bonus-malus.

« Nous nous étions engagés à un retour à la normale en décembre. Il a eu lieu. Depuis, nous sommes revenus à deux trains en circulation par heure », répond la SNCF, reconnaissant plusieurs dysfonctionnements ces derniers jours.

Lundi matin, un « dérangement installation » a été constaté sur la ligne à hauteur de Moirans en Isère. Le mercredi, toujours sur la même commune, un « accident de personne » a entraîné le retard de plusieurs trains. De même jeudi soir, lorsqu’une voiture a percuté le passage à niveau de la gare d’Heyrieux. Un accident qui pourrait avoir provoqué le « dérangement d’installation » constaté le lendemain au même passage à niveau.