Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est la dernière ligne droite pour la présidentielle. A partir de ce lundi débute en effet la campagne officielle, qui laisse encore deux semaines pour sensibiliser les Français. Temps de parole, affiches officielles, clips de campagne : les candidats sont désormais tenus de respecter des règles strictes. Fini les affichages sauvages ou les interviews tous azimuts. Le temps de parole est dorénavant décompté selon le principe d’égalité stricte, chacun disposant du même temps d’antenne dans les médias. Ce lundi commence aussi le temps des clips de campagne sur les radios et télévisions, ainsi que des professions de foi dans les boîtes aux lettres. La campagne officielle se termine le 9 avril à minuit, soit la veille du scrutin.

La guerre de la communication continue. Volodymyr Zelensky s’est ainsi servi de l’arme médiatique ce week-end pour montrer que tous les oligarques ne sont pas derrière Vladimir Poutine. Le président ukrainien a affirmé dimanche que plusieurs hommes d’affaires russes avaient proposé de donner de l’argent pour aider l’Ukraine, notamment pour soutenir son armée. Lors d’un entretien en visioconférence avec plusieurs médias russes, Zelensky a déclaré avoir reçu « des signaux » de plusieurs d’entre eux, dont le milliardaire Roman Abramovitch, un proche de Poutine visé par des sanctions de l’ Union européenne et du Royaume-Uni. En contrepartie de leur aide, certains souhaitent éviter de se retrouver dans la ligne de mire des Occidentaux.

Le scénario de La Famille Bélier voyage bien. La comédie CODA qui suit la vie compliquée d’une famille sourde et de leur fille entendante, a reçu dimanche soir la récompense suprême des Oscars : celle du meilleur long-métrage. Et ce n’est pas tout : cette statuette s’ajoute en effet à l’Oscar du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur. Cette victoire permet aussi à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l’emporter dans la catégorie du meilleur film.