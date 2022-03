Le soleil et les températures printanières de ce week-end ont eu raison de votre passion pour l’actualité ? Pas de panique 20 Minutes vous a préparé le meilleur récap.

1- Guerre en Ukraine : Macron appelle à la désescalade des mots

Emmanuel Macron a mis en garde dimanche contre une « escalade des mots et des actions en Ukraine », après les propos du président américain Joe Biden, qui a traité le président russe Vladimir Poutine de « boucher ». « Je n’utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine », a déclaré le chef de l’Etat sur France 3. Il a par ailleurs indiqué qu’il parlerait au président russe « demain ou après-demain » pour organiser une opération d’évacuation de la ville de Marioupol (sud-est de l’Ukraine), assiégée depuis des semaines.

2- Mondiaux de patinage : Papadakis et Cizeron champions du monde de danse sur glace pour la 5e fois

C’est une première pour le patinage français. Un mois après l’or olympique, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont mis une touche finale dorée à leur saison en s’offrant un cinquième sacre mondial, samedi à Montpellier. Exclus comme tous les Russes en réponse à l’invasion de l' Ukraine, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde sortants et médaillés d’argent olympiques à Pékin, étaient par contre absents.

Elle est restée fidèle à sa robe pailletée portée à Pékin, lui a troqué son haut rouge pour un marron, mais une fois de plus, Papadakis et Cizeron, au-delà de la technique, ont su dégager l’intensité émotionnelle qui leur permet de gagner les cœurs bien au-delà des initiés de patinage. Ils en ont été récompensés par un total de 229,82 points, nouveau record du monde.

3- Présidentielle 2022 : un dimanche de campagne pour les principaux candidats

Marine Le Pen chahutée en Guadeloupe, meetings géants pour Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour : les principaux candidats à la présidentielle jouaient gros dimanche à deux semaines du premier tour, pour lequel Emmanuel Macron a exhorté les Français à aller voter. « Allez voter et regardez le projet le plus proche de vos aspirations, quel qu’il soit », a déclaré le président candidat en appelant à « la mobilisation », alors que plane le risque d’une forte abstention sur le premier tour du 10 avril.

4- Blinken en Israël pour atténuer le différend sur l’Iran

Les Etats-Unis sont « déterminés » à empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire, a assuré à Jérusalem le secrétaire d’Etat Antony Blinken qui cherche à atténuer les tensions avec Israël et des pays arabes sur un possible accord avec Téhéran. Antony Blinken a entamé samedi soir une tournée au Proche-Orient et au Maghreb avec en point d’orgue une rencontre dans le désert israélien du Néguev (sud), avec ses homologues de pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël. Les Etats-Unis et l’Iran sont dans les dernières phases de pourparlers indirects à Vienne visant à relancer le pacte de 2015 censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, en échange de la levée des sanctions qui asphyxient l’économie iranienne.

5- Covid-19 en Chine : Shanghai impose un confinement par secteur en pleine vague Omicron

Shanghai sera soumise à partir de lundi à un confinement par secteur, face à un rebond de l’épidémie de Covid-19 lié au variant Omicron, a annoncé dimanche le gouvernement de la plus grande ville chinoise. La partie est de la ville sera confinée pour cinq jours afin de permettre le dépistage de sa population, suivie par la partie ouest pour la même durée à partir du 1er avril. Shanghai compte au total 25 millions d’habitants. La métropole est devenue ces derniers jours l’épicentre d’une nouvelle vague de contaminations dans l’ensemble de la Chine, qui a commencé à s’accélérer début mars.